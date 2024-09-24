НЕ ЗАБУДЬТЕ Приближается последний срок доплаты земельного налога

Перевод: Павел Соболев

Вторую часть земельного налога на общую сумму в 24,4 млн евро должны заплатить почти 77 900 юридических и физических лиц. Собранные средства поступят в бюджет местных самоуправлений.

Земельный налог уплачивается двумя частями, если сумма земельного налога - уплачиваемого в пределах одного муниципалитета - превышает 64 евро. Последним сроком оплаты первой части было 1 апреля, когда нужно было оплатить не менее половины общей суммы, но не менее 64 евро. Остальную часть можно оплатить до 1 октября.

Частным лицам, у которых возникают трудности со своевременной уплатой земельного налога, рекомендуется запланировать обязательство в среде электронных услуг e-MTA Налогово-таможенного департамента. Для подачи заявки необходимо войти в e-MTA, выбрать в меню функцию «Arvestus», затем «Ajatamine» и, наконец, «Lisan uue taotluse». Более подробные инструкции по получению отсрочки можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента в разделе «Maksuvõla ajatamine».

Самый простой способ узнать, сколько земельного налога необходимо уплатить, обеспечивает посещение среды электронных услуг Налогово-таможенного департамента. В случае возникновения вопросов частные клиенты могут позвонить на справочную линию по телефону 880 08 11 или написать запрос на адрес электронной почты eraklient@emta.ee. Бизнес-клиенты могут задавать вопросы по инфотелефону 880 08 12 или писать по электронной почте ariklient@emta.ee.

К 1 октября 2024 года органы местного самоуправления установят новые ставки земельного налога на 2025 год. Когда налоговые ставки на новый год будут установлены, с ними можно будет ознакомиться и на сайте Налогово-таможенного департамента.