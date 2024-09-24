Переход на эстоноязычное образование дается непросто: государство протянуло руку помощи учителям

Встреча прошла в Таллинне, 19–20 сентября, и была предназначена для учителей математики и естествознания четвертых классов из бывших русскоязычных и двуязычных школ, а также классных руководителей.

Прошедший семинар - начало серии из шести подобных встреч, которые помогают учителям в переходе на обучение на эстонском языке.

Председатель Союза преподавателей эстонского языка как второго языка Ингрид Преэс отметила, что сегодня важно найти баланс между преподаванием предмета и языка.

«Кроме предметных знаний, учителя должны развивать у учеников эстонский язык, ведь теперь каждый учитель — тоже учитель языка. Сотрудничество между преподавателями языка и учителями-предметниками помогает ученикам лучше понимать материал», - сказала Преэс. Она добавила, что на семинарах учителям дают практические инструменты и обучают методикам, создавая прочную основу для дальнейшего обучения.

Например, наставники по математике, предлагая модели для активного совместного обучения, сосредоточились на том, чтобы учителя смогли определить у учеников текущие знания и создать связи между содержанием предмета и языком.

В естествознании обсудили ключевые моменты интегрированного предметно-языкового обучения (LAK-õppe) и проанализировали один урок по этому методу. Следуя принципам LAK-õppe, вместе подготовили урок по предмету.

Руководитель перехода на обучение на эстонском языке при Министерстве образования Ингар Дуболазов подчеркнул, что обмен практическими навыками важен, так как многие учителя впервые будут преподавать свои предметы полностью на эстонском языке.

«Семинары дают учителям уверенность и навыки, чтобы поддержать учеников и помочь им успешно учиться в новой языковой среде», - сказал Дуболазов.

Одной из главных целей этих встреч является поощрение сотрудничества и обмена опытом между учителями, чтобы они привыкли вместе создавать, развивать и обмениваться качественными учебными материалами и методами.

Проведение совместных семинаров помогает достичь важной в системе образования цели - постепенного перехода обучения в русскоязычных и двуязычных школах на эстонский язык. Для этого учителям предоставляют конкретные инструменты и знания для решения различных задач.

Серию семинаров подготовили совместно Институт эстонского языка, Министерство образования и науки и Союз преподавателей эстонского языка как второго языка, чтобы поддержать учителей в этом переходе.