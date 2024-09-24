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ИГОРЬ ТАРО Закон о климатоустойчивой экономике повлияет на нашу жизнь куда сильнее, чем изменения налоговых ставок

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Игорь Таро.
Игорь Таро. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
  • Текущие налоговые обсуждения - это лишь отблеск нашего ближайшего будущего
  • Самые важные решения сосредоточены на том, какой будет жизнь в Эстонии через десятилетия
  • Ключевые термины - климатические цели и экономика будущего

Если по-летнему теплый сентябрь в Эстонии является частью глобального изменения климата, то, наверное, нам бы хотелось жить в таком климате. Но если на самый первый взгляд такая точка зрения кажется привлекательной, на самом деле к здоровью окружающей среды планеты следует относиться более серьезно, пишет председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Игорь Таро («Ээсти 200»).

Перевод: Павел Соболев

Законопроект о климатоустойчивой экономике, который Рийгикогу будет рассматривать на этой сессии, касается наших важнейших задач на ближайшие десятилетия.

Что связывает цены на апельсиновый сок, биржу электроэнергии и засуху в начале лета? Все эти вещи сигнализируют о проблемах, к которым эстонская и мировая экономика должны адаптироваться в ближайшие десятилетия.

Ни один закон не может изменить климат сам по себе. С помощью проекта о климатоустойчивой экономике можно лишь очертить рамки, в которых общество должно составить свой долгосрочный план, чтобы достичь точки баланса в экономике к 2050 году, когда никакого дополнительного ущерба окружающей среде уже наноситься не будет, или же он будет в значительной степени смягчен.

Где именно провести границы, ведущие к цели - это станет одной из важнейших тем дебатов в парламенте осенью. В целом, решения, принятые в ходе обсуждения этого проекта, начнут влиять на повседневную жизнь всех людей уже во второй половине этого десятилетия. И чем больше времени будет проходить, тем влияние будет становиться сильнее.

О том, сколько и какую энергию мы можем использовать, какие виды транспорта мы применяем, для чего мы строим или ремонтируем наши дома, каким образом произведенной пищей мы питаемся, мы будем продолжать читать в Postimees и в будущем.

Стремящийся к выживанию вид должен уметь адаптироваться

Однако не стоит бояться чего-то безумного. Идея Закона о климатоустойчивой экономике заключается не в том, чтобы перевернуть образ жизни с ног на голову, а в том, чтобы найти способы помочь людям адаптироваться к экологическим вызовам. Если мы не позаботимся о решении этих проблем, планета сразу не перестанет сразу существовать, но наша жизнь может просто стать крайне неудобной или совершенно невыносимой. Если мы - вид, стремящийся к выживанию, мы должны найти способ адаптироваться.

Были предприняты попытки подготовить проект Закона о климате беспрецедентно инклюзивным образом, организовав многомесячные обсуждения в рабочих группах, состоящих из десятков членов, и подготовив их промежуточные итоги. К сожалению, мы далеки от консенсуса.

Наоборот: чем конкретнее становились контуры проекта, тем больше спорных моментов возникало. От ссылок на необходимость подлинно устойчивой экономики, содержащейся в названии законопроекта, до стремления радикально сместить цели проекта в ту или иную сторону.

В этом нет ничего странного - каждая группа интересов хочет, чтобы у закон было по возможности именно ее лицо. Хотя цель кажется одной и той же для всех, мысли к решению иногда движутся по совершенно разным путям. Я почувствовал это на одном из заседаний проектно-подготовительной рабочей группы по лесному хозяйству, где сидевшие за столом лица предложили целый комплекс взаимоисключающих мероприятий.

Консенсус разных групп интересов возможен

Однако реальная жизнь - не черно-белая, и так же, как в правильной экосистеме существует изобилие жизни, проект климатически устойчивой экономики может в конечном итоге позволить принять во внимание все группы интересов.

Например, в лесном хозяйстве есть место как для более строгих природоохранных и восстановительных мероприятий, так и для более эффективного управления в связи с изменением климата. Это позволяет заменить ископаемые материалы на возобновляемые и превратить строительство из деятельности, которая выделяет углекислый газ, в деятельность, которая вместо этого уменьшает его выбросы. Мы можем дать обществу уверенность в отказе от загрязняющей сланцевой энергетики, а нефтяной промышленности - четкую траекторию перехода к новым бизнес-моделям.

Достаточно принципиальный спор касается того, как именно и что должен описывать закон о климатоустойчивой экономике. Законопроект был официально оформлен как рамочный закон общего уровня, который, по сути, задает темп, с которым различные области должны двигаться к цели климатической нейтральности. Критики этого подхода хотели, чтобы в основу этих рекомендаций легли руководящие принципы и анализ воздействия - кто должен что-то делать, сколько и как именно. Разумный ли это путь?

Если бы мы захотели описать всю жизнь в одном законе, это, вероятно, заняло бы еще много-много лет. Вместо чрезмерного регулирования можно установить цели и позволить каждому в секторах и компаниях планировать, как достичь этих целей. В то же время, однако, он обеспечивает достаточную конкретность, чтобы гарантировать ответственность всех сторон за реализацию устойчивых условий жизни.

Изобретать ничего не нужно

Эстонии не придется ничего изобретать самостоятельно относительно поставленных целей. Самая общая из них заложена в Парижском климатическом соглашении, которое ратифицировали или подписали более 190 стран мира. По сути, это глобальный консенсус, на котором Евросоюз также строит свою экологическую и экономическую политику.

Климатически нейтральная экономика к 2050 году подобна указывающей на Северный полюс стрелке, согласно чему не только наше, но и аналогичное законодательство всех других стран будет принимать одно и то же направление.

Однако во всем остальном нам необходимо прийти к разумному соглашению, чему помогут дебаты, которые начнутся в Рийгикогу на заседаниях комиссии по окружающей среде и в большом зале парламента.

В какой-то степени у Эстонии действительно есть выбор, быть ли при адаптации просто последователем, который в конечном итоге вынужден приспосабливаться к уже сложившейся вокруг него экономической среде, или же мы можем быть настолько умнее, что реализуем некоторые решения в числе первых и благодаря их реализации сможем сделать нашу экономику сильнее и тем самым улучшить жизнь наших людей.

Эти решения имеют в глобальном смысле значительно большее влияние, чем изменение налогов на несколько процентов, призванное сбалансировать государственный бюджет в течение трех лет.

Конечно, осенью тот же вопрос о налоговых изменениях станет важным вызовом и трудной задачей в Рийгикогу.

Но в то же время можно быть совершенно уверенным, что сейчас никто не помнит споров о налоговой политике весны 2000 года, а принятый в то же время Закон о цифровой подписи колоссально изменил нашу жизненную и экономическую среду и продолжает влиять на нее до сих пор. Дискуссия, связанная с окружающей средой и климатом, определит траекторию развития Эстонии на ближайшие двадцать лет.

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