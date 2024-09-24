ИГОРЬ ТАРО Закон о климатоустойчивой экономике повлияет на нашу жизнь куда сильнее, чем изменения налоговых ставок

Перевод: Павел Соболев

Законопроект о климатоустойчивой экономике, который Рийгикогу будет рассматривать на этой сессии, касается наших важнейших задач на ближайшие десятилетия.

Что связывает цены на апельсиновый сок, биржу электроэнергии и засуху в начале лета? Все эти вещи сигнализируют о проблемах, к которым эстонская и мировая экономика должны адаптироваться в ближайшие десятилетия.

Ни один закон не может изменить климат сам по себе. С помощью проекта о климатоустойчивой экономике можно лишь очертить рамки, в которых общество должно составить свой долгосрочный план, чтобы достичь точки баланса в экономике к 2050 году, когда никакого дополнительного ущерба окружающей среде уже наноситься не будет, или же он будет в значительной степени смягчен.

Где именно провести границы, ведущие к цели - это станет одной из важнейших тем дебатов в парламенте осенью. В целом, решения, принятые в ходе обсуждения этого проекта, начнут влиять на повседневную жизнь всех людей уже во второй половине этого десятилетия. И чем больше времени будет проходить, тем влияние будет становиться сильнее.

О том, сколько и какую энергию мы можем использовать, какие виды транспорта мы применяем, для чего мы строим или ремонтируем наши дома, каким образом произведенной пищей мы питаемся, мы будем продолжать читать в Postimees и в будущем.

Стремящийся к выживанию вид должен уметь адаптироваться