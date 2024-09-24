Заработал «цифровой ГУЛАГ» для призывников, численность армии РФ снова увеличена, Кашпировский вернулся на сцену. Обзор событий в России

Дальше - больше. Если через 20 дней после указанной в повестке даты призывник не явится в военкомат, его права еще больше ограничиваются. Ему запрещают управлять автомобилем, продавать и покупать любое имущество, брать кредиты, регистрироваться в качестве предпринимателя и самозанятого. То есть, человеку блокируют любую активную жизнь, вынуждая его явиться в военкомат добровольно. Такая вот коварная система.

Старт электронного реестра повесток символически совпал с двухлетием объявленной в России «частичной мобилизации». Цели которой вроде как выполнены, но которая официально так и не прекращена.

Каждый четырнадцатый - силовик

Президент России Владимир Путин своим указом в очередной раз увеличил штатную численность российской армии на 180 000 человек - до 2 381 130 сотрудников. Из которых 1,5 млн - непосредственно военнослужащие.

В предыдущий раз штатная численность армии увеличивалась в декабре 2023 года - с 2,039 млн до 2,209 млн человек. На начало войны в Украине штатная численность российской армии составляла 1,9 млн человек. Как каждый раз подчеркивает Министерство обороны РФ, это связано с «ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции на Украине и продолжающимся расширением НАТО».

Оборонные расходы в 2024 году составят 40 процентов российского бюджета, посчитал накануне Bloomberg. Но это только половина правды. Потому что к этим расходам нужно добавить расходы на прочих многочисленных «силовиков», которых в России сегодня миллионы и миллионы.