В России заработал сайт электронных повесток - пока в тестовом режиме в трех регионах, и это означает, что теперь у российских призывников не осталось никаких шансов уклониться от вручения предписаний военкомата. Штатная численность российской армии указом президента РФ снова увеличена - на этот раз до 2,4 млн человек. 85-летний «целитель» Анатолий Кашпировский впервые за много лет провел свои классические сеансы в Москве, и анонсировал выступления в Санкт-Петербурге.
Заработал «цифровой ГУЛАГ» для призывников, численность армии РФ снова увеличена, Кашпировский вернулся на сцену. Обзор событий в России
Никуда не денетесь
В России в тестовом режиме заработал сайт электронных повесток реестрповесток.рф - единая государственная система воинского учена. Пока в трех регионах - Рязанской области, Сахалинской области и республике Марий Эл. Эта, с позволения сказать, цифровая инновация, была анонсирована в апреле 2023 года, то есть, с заданием на создание «цифрового ГУЛАГА» для россиян призывного возраста профильные ведомства справились за неполные полтора года.
Реестр электронных повесток призван заменить обычную бумажную систему уведомлений от военкоматов. Это когда военком с напечатанным листочком стучится в двери потенциальному призывнику (или мобилизованному, или вообще кому угодно) и приглашает его посетить военкомат. В последние два с половиной года это очень часто означает получение билета в Украину, причем билета в один конец.
От получения «бумажного» варианта повестки можно было уклониться чисто физически, и таким образом не получить никаких ограничений в правах. От «электронного» варианта не уклониться никак. Согласно закону об этом электронном реестре, повестка считается врученной через семь дней после ее размещения на этом интернет-сайте и в личном кабинете «Госуслуг».
Но самое главное - сразу же с момента размещения повестки в реестре (до всяких там семи дней) потенциальный призывник ограничивается в своих правах. Прежде всего, ему запрещается выезд из России. Клетка становится захлопнутой именно в тот момент, когда жертва даже не знает о том, что ее судьба уже предопределена.
Дальше - больше. Если через 20 дней после указанной в повестке даты призывник не явится в военкомат, его права еще больше ограничиваются. Ему запрещают управлять автомобилем, продавать и покупать любое имущество, брать кредиты, регистрироваться в качестве предпринимателя и самозанятого. То есть, человеку блокируют любую активную жизнь, вынуждая его явиться в военкомат добровольно. Такая вот коварная система.
Старт электронного реестра повесток символически совпал с двухлетием объявленной в России «частичной мобилизации». Цели которой вроде как выполнены, но которая официально так и не прекращена.
Каждый четырнадцатый - силовик
Президент России Владимир Путин своим указом в очередной раз увеличил штатную численность российской армии на 180 000 человек - до 2 381 130 сотрудников. Из которых 1,5 млн - непосредственно военнослужащие.
В предыдущий раз штатная численность армии увеличивалась в декабре 2023 года - с 2,039 млн до 2,209 млн человек. На начало войны в Украине штатная численность российской армии составляла 1,9 млн человек. Как каждый раз подчеркивает Министерство обороны РФ, это связано с «ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции на Украине и продолжающимся расширением НАТО».
Оборонные расходы в 2024 году составят 40 процентов российского бюджета, посчитал накануне Bloomberg. Но это только половина правды. Потому что к этим расходам нужно добавить расходы на прочих многочисленных «силовиков», которых в России сегодня миллионы и миллионы.
Например, штатная численность Министерства внутренних дел (куда входит, прежде всего, полиция) в 2024 году составляет уже почти 1 млн человек. Штатная численность Росгвардии - еще около 500 000 человек. Кроме того, к «силовикам» относятся сотрудники ФСБ, прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета, службы судебных приставов и так далее - всего 13 ведомств. Общую численность которых в 2020 году проект «Проект» оценил в 1,9 млн человек (всех, кроме Минобороны); значит, сегодня их около 2,5 млн человек.
Таким образом, сегодня в России уже около 5 млн «силовиков» - и это исключительно люди в погонах, без их многочисленного обслуживающего персонала.
По данным Росстата, в 2023 году количество трудоспособного населения России оценивалось в 71 млн человек (без учета оккупированных украинских территорий). То есть, в сегодняшней России каждый четырнадцатый работающий человек - «силовик». И это, конечно же, важно учитывать не только в анализе нынешнего состояния страны, но и в оценках ее будущего. Вряд ли вся эта армия людей в погонах будет рада любым изменениям режима, и вряд ли она не будет его защищать.
Кашпировский снова в деле
85-летний «целитель» Анатолий Кашпировский после почти пятилетнего перерыва с успехом провел очередные сеансы «исцеления» в Москве. Как сообщает его официальный сайт и множество телеграм-каналов, каждый из этих четырех сеансов собрал более 300 человек. Собравшимся Кашпировский, как и раньше, обещал исцеление от рака, бесплодия, избыточного веса и потери зрения.
Как и раньше, неизменный брюнет Кашпировский «излечивает» все болезни теми же эффектными методами. Вначале он, сидя за столом, разговаривает с «пациентами», затем вызывает их на сцену, делает взмахи руками, и «пациенты» падают на пол. Ожидается, что после лежания на полу сцены в течение пяти минут наступает исцеление всех болезней, за исключением болезней зрения. Чтобы «излечиться» от близорукости, дальнозоркости и катаракты, сообщает Кашпировский, необходимо не менее четырех сеансов - то есть, полежать на сцене нужно четырежды. Иногда (для усиления эффекта) сеанс проводится под песни Александра Малинина.
Каждая такая встреча стоит от 3500 до 9000 рублей, индивидуальный прием после общего сеанса - 25 000. Кроме того, после сеансов желающие могли купить «волшебную» соль, книги с афоризмами Кашпировского, его фотографии и флешки с «исцеляющими» песнями. Сообщается, что четыре дня работы Кашпировский заработал около 6 млн рублей.
Кашпировский прославился в начала 1990-х годов тем, что удаленно «лечил» телезрителей, которые смотрели его передачу. В первой половине 1990-х он был депутатом Госдумы РФ, в 1995 году перебрался в США, где зарабатывал на лечении бывших граждан СССР. С 2020 года ведет «лечебный» канал на YouTube.
Уже анонсированы новые встречи Кашпировского в Санкт-Петербурге. Ожидается, что его основная аудитория - люди старше 40 лет. То есть, получившие «самое лучшее» советское образование и живущие в так называемой «культурной столице России». Которую, конечно же, тоже гораздо лучше можно понять, зная, что билет на Кашпировского в ней стоит дороже, чем билет в Мариинский театр. И в которой вот уже 35 лет откровенный шарлатан с неизменным успехом собирает на своих сеансах полные залы.