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Eften просит у акционеров разрешения увеличить уставной капитал на 30 млн евро

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Глава Eften Real Estate Fund AS Вильяр Аракас.
Глава Eften Real Estate Fund AS Вильяр Аракас. Фото: Erakogu

Фонд Eften Real Estate Fund AS созывает внеочередное общее собрание акционеров на 16 октября, чтобы запросить, среди прочего, мандат на увеличение уставного капитала на сумму в 30 млн евро.

Перевод: Павел Соболев

Регистрация участников собрания начнется 16 октября в 14.00 по месту проведения собрания. Регистрация заканчивается в 15.00. Eften просит акционеров приходить по возможности пораньше, учитывая время, необходимое для регистрации участников собрания.

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