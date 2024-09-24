Фонд Eften Real Estate Fund AS созывает внеочередное общее собрание акционеров на 16 октября, чтобы запросить, среди прочего, мандат на увеличение уставного капитала на сумму в 30 млн евро.
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Eften просит у акционеров разрешения увеличить уставной капитал на 30 млн евро
Перевод: Павел Соболев
Регистрация участников собрания начнется 16 октября в 14.00 по месту проведения собрания. Регистрация заканчивается в 15.00. Eften просит акционеров приходить по возможности пораньше, учитывая время, необходимое для регистрации участников собрания.