К сожалению, новый теоретический экзамен являет собо какую-то параллельную реальность, поскольку в понедельник выяснилось, что только десять процентов экзаменуемых смогли сдать новый экзамен. 19 сентября Транспортный департамент объявил, что обновило вопросы для теоретической части экзамена по вождению. Оказалось, что новые вопросы составлены настолько плохо, что сдать тест практически невозможно. Как известно, вы не сможете сдать экзамен по вождению, не сдав тест по теории.

Хоть как-то связанеые с экзаменами по вождению, нашептывают, что вполне возможно, что на жкзамена намеренно заваливают. Не будем забывать, что повторная сдача экзамена стоит денег. Также нередки ситуации, когда экзамен проводится не в столице, где самое непростое движение (Таллинн — единственный город Эстонии, где есть еще и трамвай), а где-нибудь в небольшом городке. Короче говоря, сдать экзамен по вождению непросто.

Теперь, похоже, по уровню сложности экзамен по теории занял свое место рядом с экзаменом по вождению. Повторная сдача этого экзамена также обойдется в определенную сумму.

При этом сдача необходимых для получения водительских прав экзаменов не означает, что с поведением водителей все в порядке. В столице часто можно наблюдать аварийные ситуации, когда водитель не считается с остальнгыми учатниками движения и нарушает ПДД.

Хаотичная организация дорожного движения также не способствует улучшению ситуации, особенно в столице, где дорожные работы часто приводят к изменению направления движения. Но эмпания к другим участникам дорожного движения и ваша ответственность в дорожном движении должны быть главными вещами, которым нужно учиться в автошколе. А не решение задач, оторванных от реальности.

Postimees рекомендует пересмотреть задания экзамена по теории дорожного движения. С долей иронии можно спросить: если у нас не появятся новые водиетли и потенциально новы владельцы автомобилей, то с кого государство планирует взимать налог на автомобили?

Последний должен был стать хорошим дополнением к нашему ограниченному государственному бюджету, но теперь, похоже, Транспортный департамент начал самостоятельно решать бюджетные вопросы. Но, как это в последнее время происходит в Эстонии: сначала делают, а потом думают.