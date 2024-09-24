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Выигрыш обернулся потерей: афера с призом лишила потерпевшую тысяч евро

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Мошенники обманывают жителей Эстонии.
Мошенники обманывают жителей Эстонии. Фото: Schutterstock.com

Доверчивая жительница острова Хийумаа стала жертвой интернет-мошенников, потеряв более 3800 евро.

21 сентября с островитянкой связались через Facebook Messenger, а затем позвонили по телефону. Ей сообщили радостную новость: якобы она выиграла крупную денежную сумму.

Чтобы получить приз, ей предложили представить личные данные и несколько раз подтвердить операции с помощью PIN-кода от Smart-ID. Женщина следовала инструкциям, не подозревая обмана.

Только после того, как с ее банковского счета исчезли деньги, она поняла, что стала жертвой мошенничества. Общий ущерб составил более 3800 евро.

Мошенников пока не удалось поймать, полиция продолжает расследование.

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