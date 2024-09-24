Выигрыш обернулся потерей: афера с призом лишила женщину тысяч евро

21 сентября с женщиной связались через Facebook Messenger, а затем позвонили по телефону. Ей сообщили радостную новость - якобы она выиграла крупную денежную сумму.

Чтобы получить приз, ей предложили предоставить личные данные и несколько раз подтвердить операции с помощью PIN-кода от Smart-ID. Женщина следовала инструкциям, не подозревая обмана.

Только после того, как с ее банковского счета исчезли деньги, она поняла, что стала жертвой мошенничества. Общий ущерб составил более 3800 евро.

Мошенников пока не удалось поймать, и полиция продолжает расследование.