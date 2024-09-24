Открылся новый пешеходный туннель на Палдиском шоссе в Таллинне

Как сообщает горуправа, туннель на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника, проходящий под железной дорогой, безопасный и удобный, благодаря туннелю улучшится сообщение между районами Кристийне, Кесклинн и Пыхья-Таллинн.

«Вместо темного и узкого туннеля, предназначенного для транспорта, пешеходы смогут пользоваться освещенным и удобным туннелем, построенным специально для них», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере и добавил, что благодаря туннелю повысится безопасность всех участников дорожного движения.

Туннель уже открыт, мелкие строительные работы продлятся до февраля 2025 года.

В ходе работ по озеленению, проходящих под руководством Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, на прилегающей к туннелю территории появятся лиственные кустарники и травяное покрытие. Растущие в этом месте большие деревья во время строительства были защищены от повреждений, они и впредь будут обеспечивать участникам дорожного движения тень.

Туннель предназначен в первую очередь для пешеходов, но велосипедистам в туннеле выделена отдельная полоса.

Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству туннеля является INF Infra OÜ, проект туннеля разработали Markelin Project OÜ и Allspark OÜ. Стоимость работ по строительству туннеля - 1,9 млн евро.