УЕФА признал ошибку спустя два месяца: сборная Германии осталась без заслуженного пенальти

Гол Микеля Мерино, забитый на 119-й минуте, вывел Испанию в полуфинал. Но перед этим произошел инцидент перед воротами испанцев, когда мяч, отправленный немцем Ямалем Мусиалой, попал в руку испанского защитника Марко Кукурельи. Главный арбитр Энтони Тэйлор не назначил пенальти, также эпизод не перепроверили по VAR. Немецкие болельщики были возмущены и потребовали переиграть матч, ведь это была одна из важнейших игр чемпионата Европы и Германия, считавшаяся фаворитом, вылетела из соревнований.

Хотя тогда утверждалось, что Тэйлор следовал инструкции, сейчас ошибку признали. Испанское издание Relevo сообщает, что судейский комитет УЕФА сообщил международным судьям, что Германия должна была получить свой пенальти. Это замечание было добавлено в последний обзор организации, в котором анализировались европейские матчи, сыгранные как на государственном, так и клубном уровне.

«В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев следует назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним.

В данном случае защитник [Кукурелья] останавливает удар по воротам рукой, которая не находится близко к телу, расширяя его площадь, поэтому следовало назначить пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», – говорится в документе.