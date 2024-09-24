Водителям таллиннских автобусов улучшат условия для отдыха на конечных остановках

По планам, в течение следующих пяти-семи лет предполагается постепенно обновить в общей сложности 34 терминала.

Модернизация терминалов - это важный шаг к улучшению условий труда работников TLT и повышению ценности профессии водителя. Новая концепция терминалов включает в себя как внешние ремонтные работы зданий конечных остановок, так и создание современных условий для отдыха и работы внутри помещений.

В обновленных терминалах будут значительно улучшены зоны отдыха и удобства для персонала, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению водителей автобусов и повышению качества рабочей среды.

«Терминалы - важные места для наших сотрудников, ведь именно здесь они отдыхают и готовятся к следующей смене, - пояснил член правления TLT Кайдо Падар. - Мы провели исследование удовлетворенности сотрудников, которое ясно показало, что помимо конкурентоспособной зарплаты и условий труда, для них важна и рабочая среда. В TLT мы сделали приоритетом предложение нашим сотрудникам конкурентоспособной заработной платы и каждый год твердо придерживаемся этого обещания. В последние годы мы значительно модернизировали наш автопарк, а теперь уделяем внимание и терминалам», - добавил Падар.

Первые нововведения будут внедрены к началу следующего года. Завершаются работы на конечной станции Тонди, на конечной станции Вяйке-Ыйсмяэ проводится полная реконструкция, а в главном здании TLT на бульваре Кадака ремонтируются комнаты отдыха.

Первые два терминала характеризуются высокой ежедневной нагрузкой, например, через Вяйке-Ыйсмяэ ежедневно проходит 181 водитель, а в часы пик - до 60 человек одновременно. В общей сложности модернизация улучшит условия труда и отдыха 1500 водителей.

Проект поможет укрепить бренд и имидж TLT как ответственного и современного поставщика услуг. Обновленные терминалы будут четко отличаться современным интерьером и визуальной идентичностью бренда TLT, что позволит водителям работать в более комфортных и мотивирующих условиях.