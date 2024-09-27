Милану Скуби 17 лет, десять из которых он проучился в Нарвском языковом лицее. Но это учебный год Скуби начал не в привычной гимназии, а в вечерней школе. Сам Милан уверен, что причиной тому стали не проблемы с успеваемостью, а его четкая гражданская позиция, направленная против действующей нарвской власти.
«Меня попросили не рассказывать сыну о звонке»: нарвитянина выгнали из школы за активную гражданскую позицию?
Нарвский языковой лицей является единственной муниципальной гимназией, оставшейся в городе - этот статус для школы отстояла его директор, Надежда Черкашина. Черкашина также является депутатом Нарвского горсобрания и членом правящей фракции Narva.
Милан Скуби проучился в лицее с первого до конца десятого класса - в конце прошлого учебного года он был отчислен за несколько незакрытых курсов. Но сам он уверен, что дело было не в неуспеваемости, а в его активности на местном политическом уровне. Милан часто занимается критикой действий депутатов горсобрания, и в особенности фракции Narva.
«Правящая власть в Нарве принимает многие решения, не учитывая мнение и нужды избирателей и горожан», - уверен Скуби. Первый раз он участвовал в митинге в сентябре 2023 года - тогда горожане собрались поддержать бывшего мэра Нарвы Катри Райк, которую фракция Narva отправила в отставку.
В конце февраля 2024 года выступал против решения властей об отставке главы Нарвской больницы Аго Кыргвее, также принял участие в митинге. В марте уже сам организовал митинг, направленный против действий правящей власти. Именно из-за этого всего, уверен Милан, и начались его проблемы.
«Однажды я посетил открытое заседание горсобрания и был разочарован происходящим: депутаты были не заинтересованы в происходящем, по очереди покидали заседание, а за час до конца в зале осталось всего несколько человек. Я был в недоумении: люди свои голоса отдавали за них», - рассказал Скуби. Он написал об этом пост у себя на странице в Facebook, а на следующий день после публикации его маме поступил звонок от директора лицея Надежды Черкашиной.
«Меня попросили не рассказывать сыну о разговоре»
«Она позвонила и очень доброжелательным тоном сообщила, что переживает за судьбу Милана. Начала разговор с того, что беспокоится по поводу пропусков Милана. Я сказала, что это не прогулы , а участие в дебатах и проектная деятельность. Потом она стала интересоваться, что Милан делает в лицее, если он так недоволен школой и руководством?» - рассказала мама Милана, Ирина.
По словам Ирины, Надежда Черкашина порекомендовала Милану сменить школу. Также она выразила свое недовольство тем, что имя Милана все чаще встречается в СМИ. «Я растерялась, потому что не совсем понимала, о чем идет речь - Милан еще даже не успел мне рассказать про заседание. Но Черкашина воспользовалась своим служебным положением, позвонив мне и намекнув, что действия Милана ее не устраивают», - добавила Ирина.
Также Ирина сообщила, что Черкашина знала, почему Милан пропускает школу, ведь он неоднократно пробовал у неё отпрашиваться. «Другие школы одобряют посещения учеников турниров по дебатам, это считается уважительной причиной и не требует записки от родителей, но Черкашина, видимо, не была в этом заинтересована», - пояснила она.
Мама Скуби добавила, что Черкашина попросила не сообщать о разговоре Милану. «Когда я рассказала об этом знакомым, чьи дети являются бывшими учениками лицея, меня сразу предупредили: директор сделает все, чтобы мой сын оттуда ушел. Так и получилось, поэтому, когда пришло уведомление об его отчислении, я совсем не была удивлена», - вспоминает Ирина.
У редакции имеются доказательства, что звонок длительностью 17 минут с действующего номера Черкашиной действительно был совершен на номер Ирины Скуби на следующий день после заседания Нарвского городского собрания.
Ирина заявила, что Милан никогда не был отличником, но звонков от Черкашиной по поводу его успеваемости она не получала ни до, ни после этого разговора.
Однако директор лицея заявила, что исключение Милана Скуби из Нарвского Языкового Лицея никак не связано ни с его участием в митингах, ни с его политическими убеждениями, ни с его взглядами на происходящее в городе. «Милан был исключен из лицея по причинам, связанным с его успеваемостью и посещаемостью», - сообщила Черкашина Rus.Postimees.
По ее словам, тот самый звонок был сделан для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с посещаемостью молодого человека и его успеваемостью, и в предыдущий учебный год она тоже вызывала маму Милана для обсуждения вопросов поведения ее ребенка.
«В телефонном разговоре я пыталась убедить Ирину в необходимости обеспечить контроль над посещаемостью уроков. Ирина объясняла частые отсутствия сына не только его политической активностью, но и бытовыми проблемами (например, возил собаку к ветеринару). Я сказала, что не против политической активности, подготовки митингов, лечения собаки, но все это должно происходить вне учебного времени, а не во время уроков», - рассказала Надежда Черкашина.
Директор добавила, что телефонный разговор состоялся ранней весной, когда ситуацию еще можно было исправить, и именно это являлось целью беседы, а не предложение поменять учебное заведение. Отчисление произошло в июне, заявила Черкашина, и если Милан или его родители сочли отчисление несправедливым или предвзятым, то у них была возможность его оспорить. По мнению Черкашиной, каждый ученик имеет свой взгляд на происходящее в городе и это - абсолютная норма.
«Незакрытые курсы не были предлогом. Они были причиной отчисления. До появления незакрытых курсов учителя много раз шли на уступки Милану, давали возможность исправить оценки, информировали родителей, пытались договориться, вернуть его в учебный процесс. Именно с этим были связаны наши звонки и уведомления Милану и его маме», - подытожила директор.
Слово против слова
Ирина Скуби сообщила Rus.Postimees, что слова Черкашиной - ложь, и звонок носил совсем другой характер. Она добавила, что знала о проблемах сына с успеваемостью, но они не были настолько серьезными, чтобы его отчислять.
«А после звонка Черкашиной я заметила, что мотивация Милана стала падать, и он был сильно разочарован в директоре и вообще во всем происходящем. Его можно было понять», - сказала Скуби.
Она также сообщила, что никаких звонков от классных руководителей ей не поступало, и обсуждение оценок Милана состоялось только один раз - в начале апреля, а в конце мая, задолго после звонка Черкашиной, Скуби, директор и классный руководитель встретились, чтобы обсудить его пропуски. По словам и Милана, и Ирины, до мартовского разговора все пропуски были по уважительной причине, но уже ближе к концу учебного года стали появляться и беспричинные.
Милан заявил, что не хотел отстаивать свое право заканчивать лицей, потому что в этом, на его взгляд, больше не было смысла. «Проще было перевестись в другое заведение, чем бороться с директором, которая сидит на должности приблизительно 20 лет, при этом является депутатом», - сказал молодой человек.
Пожелавший остаться анонимным бывший ученик Нарвского языкового лицея и одноклассник Милана заявил, что во время учебы Милан всегда показывал себя с лучшей стороны.
«Проблем с учёбой раньше не было у него, часто помогал с моим домашним заданием, активно участвовал в школьной жизни. Я верю, что Милана могли выгнать за позицию. Я действительно стал замечать, что в конце года Милан стал реже появляться в школе. И я уверен, что Черкашина может пользоваться своей должностью директора, на которой она сидит уже неизвестно сколько», - рассказал молодой человек, который перешел из лицея в Нарвскую гимназию.
Сам Милан продолжает обучение в Вечерней школе и не жалеет о сделанном выборе.