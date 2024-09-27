«Меня попросили не рассказывать сыну о звонке»: нарвитянина выгнали из школы за активную гражданскую позицию?

Директор добавила, что телефонный разговор состоялся ранней весной, когда ситуацию еще можно было исправить, и именно это являлось целью беседы, а не предложение поменять учебное заведение. Отчисление произошло в июне, заявила Черкашина, и если Милан или его родители сочли отчисление несправедливым или предвзятым, то у них была возможность его оспорить. По мнению Черкашиной, каждый ученик имеет свой взгляд на происходящее в городе и это - абсолютная норма.

«Незакрытые курсы не были предлогом. Они были причиной отчисления. До появления незакрытых курсов учителя много раз шли на уступки Милану, давали возможность исправить оценки, информировали родителей, пытались договориться, вернуть его в учебный процесс. Именно с этим были связаны наши звонки и уведомления Милану и его маме», - подытожила директор.

Слово против слова

Ирина Скуби сообщила Rus.Postimees, что слова Черкашиной - ложь, и звонок носил совсем другой характер. Она добавила, что знала о проблемах сына с успеваемостью, но они не были настолько серьезными, чтобы его отчислять.

«А после звонка Черкашиной я заметила, что мотивация Милана стала падать, и он был сильно разочарован в директоре и вообще во всем происходящем. Его можно было понять», - сказала Скуби.