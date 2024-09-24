Сокращение государственного финансирования образования по интересам, по мнению экспертов, приведет к росту платы за кружки и даже к закрытию некоторых из них. Это может негативно сказаться на творческом развитии детей.
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Сокращения в сфере образования по интересам ставят под угрозу развитие детей
Перевод: Каролийна Вертяева
Министр образования Кристина Каллас объяснила, что основную часть финансирования образования по интересам обеспечивают местные власти, а не государство. Государство выделяет десять миллионов евро, которые распределяются между самоуправлениями. Планируется сократить 10% этой суммы, что составляет один миллион евро. Местные власти сами решат, как распорядиться оставшимися средствами.