Цифры Граждане Эстонии чаще других жителей ЕС ездят в Беларусь, сообщают в Минске

Граждане Эстонии чаще других представителей ЕС посещают Беларусь после того, как два месяца назад Минск расширил список стран, чти поданные могут приезжать в страну без виз. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. Больше, чем граждан Эстонии в Беларусь приехало только граждан Германии.