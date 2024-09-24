Пограничники Беларуси утверждают, что после введения безвизового режима жители Эстонии занимают второе место по числу приехавших в страну Лукашенко. МИД Эстонии еще в 2022 году не рекомендовал посещать Беларусь. Rus.Postimees запросил нынешнюю позицию МИД по поездкам в Беларусь.
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Цифры ⟩ Граждане Эстонии чаще других жителей ЕС ездят в Беларусь, сообщают в Минске
Граждане Эстонии чаще других представителей ЕС посещают Беларусь после того, как два месяца назад Минск расширил список стран, чти поданные могут приезжать в страну без виз. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. Больше, чем граждан Эстонии в Беларусь приехало только граждан Германии.
«За два месяца около 6 тысяч граждан 35 европейских стран воспользовались обновленным безвизовым порядком въезда в Беларусь. Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии - 2333 и 1193 человека от общего числа прибывших соответственно», - сказано в сообщении на сайте госпогранкомитета Беларуси.