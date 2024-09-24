Союз автошкол считает, что вопросы, разработанные Департаментом транспорта для экзамена по вождению, содержат ошибки и настаивает на отстранении некомпетентных сотрудников. В ответ Департамент транспорта утверждает, что формулировки экзаменационных вопросов полностью соответствуют действующему законодательству.
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ГРАФИКИ ⟩ Чиновники, занимающиеся организацией экзаменов, годами игнорировали рекомендации Союза автошкол
Перевод: Ева Ойжинская
В обращении Союза автошкол к генеральному директору Департамента транспорта говорится: «За последние две недели Департамент ввел новые некорректные экзаменационные вопросы, в результате чего результаты экзаменов снизились в шесть-семь раз по сравнению с обычным уровнем. Формулировки вопросов на государственном экзамене стали непонятными, новые схемы затрудняют ответы, а некоторые вопросы были внесены в систему с ошибками». Также в союзе отметили, что экзамен с новыми вопросами сдают только десять процентов учеников, тогда как ранее этот показатель составлял около 70%.