ГРАФИКИ Чиновники, занимающиеся организацией экзаменов, годами игнорировали рекомендации Союза автошкол

В обращении Союза автошкол к генеральному директору Департамента транспорта говорится: «За последние две недели Департамент ввел новые некорректные экзаменационные вопросы, в результате чего результаты экзаменов снизились в шесть-семь раз по сравнению с обычным уровнем. Формулировки вопросов на государственном экзамене стали непонятными, новые схемы затрудняют ответы, а некоторые вопросы были внесены в систему с ошибками». Также в союзе отметили, что экзамен с новыми вопросами сдают только десять процентов учеников, тогда как ранее этот показатель составлял около 70%.