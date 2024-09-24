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РАЙНЕР САКС Создаются условия для перехвата Украиной стратегической инициативы

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Премьер Дании предложила снять все ограничения на использование оружия, поставляемого Украине
  • Украинцы прорвали оборону российской армии на очередном участке украинско-российской границы
  • Президент Ирана заявил, что прилагает усилия к переговорам с Западом по украинскому вопросу

Представители Украины во главе с президентом начали оказывать сильное коммуникационное давление на американских политиков и других доноров, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Продвижение в США так называемого плана победы Украины, безусловно, является самой важной частью украинской кампании. Хотя этот план не является публичным, нетрудно догадаться, что от США в первую очередь хотят большего количества современного вооружения и гарантий безопасности на будущее.

Проблема Украины заключается в создании картины военного превосходства России в западных СМИ (и, очевидно, также среди политических лидеров), поэтому Украина не верит в возможность победы в войне или освобождения своей территории только военной силой. Украина пытается показать, что у нее есть возможность и - при достаточной поддержке западных стран - способность заставить Россию вступить в мирные переговоры.

Президент Украины подчеркивает, что все украинские предложения по усилению Украины - это те вещи, которые не требуют консультаций с Россией. Украина явно пытается ускорить процессы к завершению войны, чтобы добиться изменения ситуации в этом году и предпосылок для прекращения войны в следующем. Все это, похоже, не имеет прямого отношения к президентским выборам в США, но у Украины появляется возможность взять стратегическую инициативу в свои руки.

Президент Украины провел много встреч в Нью-Йорке с главами важных государств, среди которых можно выделить премьер-министра Индии и премьер-министра Японии. В целом эти встречи важны в том смысле, чтобы линии взаимоотношений Украины с крупными азиатскими и латиноамериканскими странами развивались. Это создает резкий контраст с визитами российского президента и его окружения и подтверждает визуальное впечатление об изоляции России.

Решительность датского премьера

В своем интервью премьер-министр Дании очень четко сказала: все виды публичных дискуссий о красных линиях России должны быть прекращены, потому что это только помогает России. Россия уже пересекла самую важную красную линию, вторгшись в Украину. Россия не должна ставить НАТО и его странам-членам условия о том, как действовать. Кроме того, премьер-министр Дании рекомендовала снять все ограничения на использование поставляемого в Украину оружия.

По данным российских информационных источников, вчера Украина уничтожила две системы ПВО С-300 во время атаки на Джанкой в ​​Крыму. Поэтому можно ожидать новых украинских авиаударов либо по Крыму, либо в районе Азовского моря.

Россия продолжила атаковать иранскими беспилотниками. Они пытаются поразить украинские города, расположенные вблизи линии фронта, особенно Харьков, с использованием боевых бомб. Атаки планирующих бомб на Запорожье вызывают тревогу, поскольку российские ВВС раньше не осмеливались предпринимать подобные атаки. Воздушная атака также произошла и на Харьков.

Число атак российской армии вчера осталось на том же уровне, что и в предыдущий день, то есть несколько ниже, чем во второй половине прошлой недели. Активность авиации и артиллерии российской армии остается высокой.

Положение на поле боя

В районе Курска обе стороны предприняли мелкомасштабные атаки, но не добились существенного успеха. В 95-й бригаде ВДВ Украины заявили, что прорвали оборону российской армии на еще одном участке украинско-российской границы. Атака произошла в районах Курской области, немного западнее того места, где до сих пор вторгались украинские войска.

Иными словами, поддерживаются действия украинских сил в районе Глушково. Ближайшие дни покажут, насколько серьезно украинские подразделения планировали эту операцию, но новое масштабное наступление маловероятно. Происходящее сейчас должно в первую очередь отвлечь внимание российского военного командования от других задач.

Активность российских войск на Харьковщине несколько возросла, но существенных изменений это не принесло.

Продолжается также весьма активное наступление на Купянск и Лиман. Агрессор в определенный момент сумел немного улучшить свои позиции.

Подразделения российской армии в районе Северска вчера не действовали.

В районе Бахмута атаки российской армии были не очень активны и ситуация осталась неизменной. Активность российской армии возросла в районе Торецка. Атакам подверглись как сам город Торецк, так и окрестности поселка Нью-Йорк. Сообщения о боях противоречивы, но российская армия немного улучшила свои позиции.

В районе Покровска продолжаются ожесточенные бои, и российским частям удалось немного продвинуться, на пару малых населенных пунктов. Активность атак российской армии к западу и юго-западу от Донецка вновь возросла. Украинская армия иногда испытывает трудности с удержанием своих позиций, но российская армия там не добилась большого прогресса.

На Южном фронте российские войска вчера бездействовали.

Странные заявления Тегерана

Президент Ирана заявил, что прилагает усилия к переговорам с западными странами по украинскому вопросу. Кроме того, он заявил, что никогда не одобрял агрессию России против Украины. Президент Ирана также заявил, что Россия не получала баллистические ракеты из Ирана с момента его вступления в должность в этом году.

В последние недели Израиль серьезно усилил давление на «Хезболлу» в Ливане, которое переросло в очень интенсивные авиаудары. Иран, конечно, не собирается отказываться от сотрудничества с Россией.

В ситуации, когда Израиль очень серьезно нападает на интересы Ирана на Ближнем Востоке, Тегерану будет сложно снабжать Россию оружием, необходимым для ведения войны против Украины. Иран до сих пор серьезно не отреагировал на нападения Израиля, поскольку опасается, что Израиль начнет сразу новую силовую контратаку против Ирана.

Заявление иранского президента по украинским вопросам кажется странным и вырванным из контекста. Не исключено, что это попытка проверить готовность Европы и США к переговорам, с использованием в качестве публичного предлога более далекого от Ирана украинского вопроса, а не вопросов, которые напрямую связаны с Израилем.

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