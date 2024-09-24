РАЙНЕР САКС Создаются условия для перехвата Украиной стратегической инициативы

Продвижение в США так называемого плана победы Украины, безусловно, является самой важной частью украинской кампании. Хотя этот план не является публичным, нетрудно догадаться, что от США в первую очередь хотят большего количества современного вооружения и гарантий безопасности на будущее.

Проблема Украины заключается в создании картины военного превосходства России в западных СМИ (и, очевидно, также среди политических лидеров), поэтому Украина не верит в возможность победы в войне или освобождения своей территории только военной силой. Украина пытается показать, что у нее есть возможность и - при достаточной поддержке западных стран - способность заставить Россию вступить в мирные переговоры.

Президент Украины подчеркивает, что все украинские предложения по усилению Украины - это те вещи, которые не требуют консультаций с Россией. Украина явно пытается ускорить процессы к завершению войны, чтобы добиться изменения ситуации в этом году и предпосылок для прекращения войны в следующем. Все это, похоже, не имеет прямого отношения к президентским выборам в США, но у Украины появляется возможность взять стратегическую инициативу в свои руки.