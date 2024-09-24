РАЙНЕР САКС Создаются условия для перехвата Украиной стратегической инициативы

Иными словами, поддерживаются действия украинских сил в районе Глушково. Ближайшие дни покажут, насколько серьезно украинские подразделения планировали эту операцию, но новое масштабное наступление маловероятно. Происходящее сейчас должно в первую очередь отвлечь внимание российского военного командования от других задач.
Активность российских войск на Харьковщине несколько возросла, но существенных изменений это не принесло.
Продолжается также весьма активное наступление на Купянск и Лиман. Агрессор в определенный момент сумел немного улучшить свои позиции.
Подразделения российской армии в районе Северска вчера не действовали.
В районе Бахмута атаки российской армии были не очень активны и ситуация осталась неизменной. Активность российской армии возросла в районе Торецка. Атакам подверглись как сам город Торецк, так и окрестности поселка Нью-Йорк. Сообщения о боях противоречивы, но российская армия немного улучшила свои позиции.
В районе Покровска продолжаются ожесточенные бои, и российским частям удалось немного продвинуться, на пару малых населенных пунктов. Активность атак российской армии к западу и юго-западу от Донецка вновь возросла. Украинская армия иногда испытывает трудности с удержанием своих позиций, но российская армия там не добилась большого прогресса.
На Южном фронте российские войска вчера бездействовали.
Странные заявления Тегерана
Президент Ирана заявил, что прилагает усилия к переговорам с западными странами по украинскому вопросу. Кроме того, он заявил, что никогда не одобрял агрессию России против Украины. Президент Ирана также заявил, что Россия не получала баллистические ракеты из Ирана с момента его вступления в должность в этом году.