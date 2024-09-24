Бдительные конкуренты поймали сестер-двойняшек на мошенничестве

В минувшие выходные в небольшом городке Добчица с населением 6500 человек прошли соревнования по бегу, на которые зарегистрировались обе сестры. Однако они это сделали с целью мошенническим образом получить призы.

Одна из сестер записалась на дистанцию ​​5 км, а другая на дистанцию ​​10 км, но в ходе соревнований они поменялись стартовыми номерами и в итоге обе поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета, заработав еще и призовые.

Однако вскоре после награждения организаторы получили первое сообщение о том, что бегуньи со схожей внешностью жульничали во время забега, а позже поступили и другие сообщения, уже содержавшие фото- и видеодоказательства.

Организаторы соревнований изучили материалы, в том числе с помощью экспертов проанализировали технику бега обеих сестер, и обнаружили, что сестры-близняшки во время соревнований мошенничали.

Когда обман вскрылся, обеих сестер дисквалифицировали и потребовали вернуть призовые. Женщины так и сделали, и им тоже на долгое время запретили участвовать в соревнованиях.