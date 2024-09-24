Многим из нас знаком комедийный фильм 1998 года «Как две капли воды», в котором однояйцевые сестры-двойняшки, разлученные с рождения, решают поменяться местами после встречи в летнем лагере, чтобы воссоединить своих разведенных родителей. Однако в Польше история оказалась совершенно иной: сестры-двойняшки надеялись использовать свою идентичную внешность в корыстных целях.
Бдительные конкуренты поймали сестер-двойняшек на мошенничестве
В минувшие выходные в небольшом городке Добчица с населением 6500 человек прошли соревнования по бегу, на которые зарегистрировались обе сестры. Однако они это сделали с целью мошенническим образом получить призы.
Одна из сестер записалась на дистанцию 5 км, а другая на дистанцию 10 км, но в ходе соревнований они поменялись стартовыми номерами и в итоге обе поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета, заработав еще и призовые.
Однако вскоре после награждения организаторы получили первое сообщение о том, что бегуньи со схожей внешностью жульничали во время забега, а позже поступили и другие сообщения, уже содержавшие фото- и видеодоказательства.
Организаторы соревнований изучили материалы, в том числе с помощью экспертов проанализировали технику бега обеих сестер, и обнаружили, что сестры-близняшки во время соревнований мошенничали.
Когда обман вскрылся, обеих сестер дисквалифицировали и потребовали вернуть призовые. Женщины так и сделали, и им тоже на долгое время запретили участвовать в соревнованиях.