Шокирующая находка Дети нашли в канаве мертвых котят

«Нет точных доказательств того, что котят утопили. По крайней мере, один из них мог быть выброшен в канаву живым. Этот котенок был крупнее остальных, его шерсть была сухая, а живот казался полным. Он забрался под кучу сена, что может свидетельствовать о том, что котенок погиб не сразу, а пытался бороться за жизнь», - описала произошедшее руководитель службы прямой помощи Эстонского общества защиты животных Маргит Мидро.