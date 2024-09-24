В волости Сетомаа дети, убирая канавы, обнаружили пять погибших котят. На телах были видны первые признаки разложения, что указывает на то, что котят выбросили в канаву два-три дня назад.
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Шокирующая находка ⟩ Дети нашли в канаве мертвых котят
«Нет точных доказательств того, что котят утопили. По крайней мере, один из них мог быть выброшен в канаву живым. Этот котенок был крупнее остальных, его шерсть была сухая, а живот казался полным. Он забрался под кучу сена, что может свидетельствовать о том, что котенок погиб не сразу, а пытался бороться за жизнь», - описала произошедшее руководитель службы прямой помощи Эстонского общества защиты животных Маргит Мидро.
Местного полицейского проинформировали о случившемся, но из-за отсутствия доказательств дело не стали возбуждать. «Этот случай напоминает о том, что даже в наши дни люди продолжают избавляться от нежелательных животных, пытаясь их утопить или используя другие жестокие методы», - подчеркнула Мидро.