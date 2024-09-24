Глава Сельскохозяйственного и продовольственного департамента покинет свой пост

Перевод: Павел Соболев

Министр регионального развития Пирет Хартман поблагодарила Урмаса Киртси за его приверженность работе и вклад в успехи.

«Под руководством Урмаса Киртси была проделана большая работа по объединению Сельскохозяйственного департамента и Ветеринарно-продовольственного департамента. Новый департамент играет важную роль в обеспечении того, чтобы безопасная и здоровая пища попадала на столы жителей Эстонии, чтобы благополучие и здоровье наших животных были гарантированы, а поля и растения содержались в порядке. Теперь руководству ведомства необходимо сделать следующий шаг, чтобы задачи, возложенные на департамент законом, были хорошо выполнены и ведомство предлагало качественные услуги. Надзор за безопасностью пищевых продуктов требует лучшей организации, а рассмотрение дел, связанных с благополучием животных, требует большего внимания», - сказала министр регионального развития.

Урмас Киртси является генеральным директором PTA с 1 января 2021 года. По словам Урмаса Киртси, объединение двух ведомств в одно, PTA, было большой работой. «Последние несколько лет были большим испытанием из-за различных кризисов, и в условиях ограниченности ресурсов учреждение сделало все возможное для выполнения своих задач», - добавил он.

PTA был создан 1 января 2021 года в результате слияния Ветеринарно-продовольственного департамента и Сельскохозяйственного департамента. PTA осуществляет надзор в области безопасности продуктов питания и кормов, здоровья и благополучия животных, разведения сельскохозяйственных животных, мелиорации и землепользования, защиты и здоровья растений, материалов для размножения растений, удобрений, органического земледелия, профессиональной организация рыболовства и рынка.

В ближайшее время будет проведен публичный конкурс по поиску нового генерального директора.