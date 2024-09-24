Банк Эстонии: хорошие времена наступят еще не скоро, рост цен продолжится

Рост цен останется в диапазоне 3,5-4% в этом году и в ближайшие два года, поскольку в краткосрочной перспективе ускорится рост налогов. Избавиться от постоянного высокого дефицита будет непросто, но это важно, поскольку здоровые государственные финансы создают лучшую основу для долгосрочного экономического роста.

Экономика Эстонии находится на пути к восстановлению. В ряде отраслей, испытывавших трудности, наметились признаки улучшения, в том числе в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности, где объем производства больше не сокращается и уже начал расти. В первом полугодии эстонский экспорт уже немного вырос. Ожидается, что ситуация на основных экспортных рынках Эстонии улучшится, что создаст основу для дальнейшего роста экспорта товаров и услуг.