Компания airBaltic предлагает в Таллинне сорок вакансий для бортпроводников

В настоящее время у авиакомпании более 200 вакансий в различных отделах, включая 40 позиций для бортпроводников в Таллинне, а также новые возможности для пилотов, техников, специалистов бизнес-подразделений и других профессионалов. Как сообщило сегодня предприятие, в настоящее время у airBaltic 120 вакансий бортпроводников, из которых 40 предлагаются в каждой из балтийских столиц.