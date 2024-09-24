Компания airBaltic, крупнейшее в странах Балтии авиапредприятие, продолжает активно набирать персонал.
Компания airBaltic предлагает в Таллинне сорок вакансий для бортпроводников
В настоящее время у авиакомпании более 200 вакансий в различных отделах, включая 40 позиций для бортпроводников в Таллинне, а также новые возможности для пилотов, техников, специалистов бизнес-подразделений и других профессионалов. Как сообщило сегодня предприятие, в настоящее время у airBaltic 120 вакансий бортпроводников, из которых 40 предлагаются в каждой из балтийских столиц.
Кроме того, авиакомпания набирает капитанов с лицензиями ICAO и EASA ATPL на самолеты Airbus A220-300.
Также технический отдел airBaltic предлагает такие вакансии, как «авиамеханик с авиационным образованием», «техник по сертификации самолетов», «механик по восстановлению интерьера самолета» и другие. Авиакомпания также предлагает различные офисные вакансии, в том числе в области управления доходами, маркетинга, информационных технологий, управления персоналом, летной эксплуатации и другие.