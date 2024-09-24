Международная гастрономическая палитра: жители Эстонии едят азиатскую еду с чизбургерами

Часто клиенты Wolt пользуются такой возможностью, чтобы купить напиток или десерт в дополнение к основному блюду, заказанному из ресторана. Минеральная вода и Coca-Cola Zero - популярные дополнения в Латвии и Литве. В Эстонии в качестве дополнения многие заказывают ванильное мороженое, а латыши предпочитают творожные сырки Kārums.

«Функция двойного заказа дает потребителям больше удобства при оформлении заказа. Мы хотим быть похожими на торговый центр, где вы можете сделать все необходимые покупки сразу, от средств для мытья посуды до пиццы», - глава Wolt Baltikum Мантас Ломсаргис.

Двойной заказ также дает клиентам возможность одновременно заказывать блюда из нескольких разных ресторанов. «Эта функция особенно полезна в ситуациях, когда одновременно хочется попробовать несколько разных блюд, или когда у семьи или компании друзей разные предпочтения в еде. Например, родители могут заказать детям бургер, а себе - суши», - говорит Ломсаргис.

В качестве первого заказа в странах Балтии чаще всего берут чизбургеры. В Эстонии бургеры нередко сочетают с блюдами азиатской кухни. А вот в Латвии и Литве к бургерам заказывают какие-нибудь булочки из пекарен.

Как работает двойной заказ?

После оплаты первого заказа в нижней части экрана появляется кнопка «Заказать больше за меньшую сумму», нажав на которую, Wolt показывает ближайшие магазины или рестораны. В течение десяти минут можно сделать второй заказ и объединить его с первым. За двойной заказ взимается единовременная плата за доставку, минимальная сумма покупки для второго заказа отсутствует.