Четырехкратный олимпийский чемпион чуть не лишился руки, едва выздоровел и тут же сломал ключицу. Но его подстерегало кое-что еще

Все началось в конце апреля этого года, когда 33-летний Граабак вышел на тренировку на лыжероллерах. Однако во время тренировки между передними колесами его роллера попал камень, из-за которого спортсмен упал на полной скорости и получил тяжелые травмы: в результате были сломаны локоть и запястье.

Хотя сломанное запястье хорошо зажило после падения, правый локоть по-прежнему причинял норвежцу мучительную боль даже две недели спустя.

«Моя рука просто сильно опухла и, казалось, становилось только хуже», - рассказал он в недавнем интервью NRK и признался, что в тот момент в его голове проносились самые разные мысли.

«Я слышал истории о людях, которые даже потеряли руку или что-то подобное. Каждый раз, когда я надавливал на руку, оставалась большая шишка. Такая опухоль не казалась естественной, но ведь это был перелом», - продолжил Граабак, который все же решил сделать еще один рентген.

Это оказалось правильным решением, ведь именно так выяснилось, что в результате падения спортсмену в локоть попал камень сантиметрового диаметра.

Из-за всей этой истории норвежец потерял в общей сложности семь недель тренировок, но, к сожалению, этим его приключения не ограничились. После возобновления полноценных тренировок Граабак упал на трассу и сломал ключицу.

Мало того, восстанавливаясь дома, спортсмен умудрился еще и поскользнуться на лестнице и сломать ребро...

«Сейчас это выглядит скорее комично, чем катастрофично. Мне было очень стыдно, и я несколько дней ждал дома, прежде чем осмелился рассказать своим близким о том, что произошло», - вспоминает норвежец, который наконец-то выздоровел и вовсю готовится к сезону.