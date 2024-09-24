В автошколе все 46 учеников, пытавшихся сдать экзамен по теории, завалили его

«Это был большой шок для меня, не знаю теперь, как быть дальше – 46 шли на экзамен и никто не сдал. Я послал официальный запрос в Транспортный департамент. Там ответили: автошкола плохо подготовила учеников и плохо их учила. Но такого, чтобы все провалились – такого в истории никогда не было!» – сказал владелец Тапаской автошколы и член правления Союза автошкол Неэме Кюльмаллик.

В Департаменте транспорта признают, что в некоторых вопросах используются иллюстрации с несуществующими в Эстонии перекрестками, призывают тех, кто считает, что с ними поступили несправедливо, подать апелляцию.

В Союзе автошкол Эстонии возмущены

Ранее в Союзе автошкол Эстонии заявили, что их больше не устраивает непрофессионализм чиновников, и они требуют отставки тех, кто отвечает за экзамены по вождению. По мнению союза, ошибки Департамента транспорта при проведении теоретических экзаменов вызвали настоящий хаос.

«За последние две недели Департамент ввел новые, но низкокачественные экзаменационные вопросы. По этой причине результаты экзаменов резко упали - в 6-7 раз ниже обычного уровня. Формулировки вопросов на государственном экзамене стали непонятными, новые схемы затрудняют ответы, а некоторые вопросы были внесены в систему с ошибками (например, когда ответ повторяет сам вопрос). Примеры таких вопросов уже обсуждаются в СМИ, что указывает на явные проблемы», - говорится в заявлении Союза автошкол.

«Процент успешной сдачи около десяти процентов - это ненормально. Это исключительный случай для Эстонии, и подобных примеров нет в других странах Европы. Когда экзаменационные вопросы обновлялись в 2019 году, таких резких падений успеваемости не было. Однако сотрудники отдела по выдаче водительских прав не признают проблему, не предпринимают никаких действий и обвиняют автошколы», - добавили в Союзе.

Союз автошкол подчеркивает, что они за лето 2024 года не стали преподавать хуже, а учащиеся не стали за неделю в шесть-семь раз менее способными. Качество учебных материалов и платформ не изменилось.