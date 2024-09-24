Спасатели потушили разведенный кем-то в опасной близости от леса костер

Перевод: Павел Соболев

К моменту прибытия спасателей огонь перекинулся на салон; автомобиль был уже полностью охвачен пламенем. Спасатели потушили пожар в 19.52. Автомобиль полностью был уничтожен огнем.

Помимо событий в Эндла, у спасателей на юге Эстонии была и другая работа. Вчера утром в 9.25 спасателям сообщили о разливе топлива на Арукюла-теэ в Тарту. По примерным оценкам, на дорогу и парковку вылилось около 25 литров дизельного топлива. Спасатели покрыли загрязнение впитывающим материалом.

Вчера в 13.17 в центр тревоги поступил вызов с тартуского бульвара Палласе, где кто-то устроил костер рядом с лесом. Спасатели отправились проверить ситуацию и обнаружили возгорание: в костре горели ветки. Разводить костер непосредственно у леса небезопасно, и спасатели потушили костер.

Вчера в 19.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в подсобном помещении жилого дома на улице Нылваку в Тарту произошла утечка газа из небольшого газового баллона, в результате чего газ распространился в шахту лифта. Жители самостоятельно покинули здание в ожидании прибытия спасателей.

Спасатели не обнаружили опасности взрыва, однако измерительные приборы показали содержание в воздухе как пропана, так и метана. Помещения были проветрены, и жители смогли вернуться в свои квартиры.