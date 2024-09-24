Об этом в Палате сообщили BNS, отметив, что 20 сентября Министерство социальных дел направило на заседание правительства законопроект, который, в частности, повышает лимиты платы за визит к врачу и койко-день, установленные в Законе о медицинском страховании. Если с 10 января 2013 года лимит платы за визит к врачу-специалисту составляет 5 евро и за амбулаторное лечение 2,5 евро, то, согласно законопроекту, эти лимиты увеличиваются до 20 евро и 5 евро соответственно.

Поскольку упомянутые лимиты не повышались более десяти лет, Торгово-промышленная палата считает разумным определенное повышение пороговых значений. Однако Торгово-промышленная палата отмечает, что в соответствии с Законом о медицинском страховании предельные значения тарифов за визит и за койко-день умножаются на индекс, величина которого представляет собой годовое изменение индекса потребительских цен, к 1 марта каждого года.

Согласно тому же закону, министр, ответственный за данный сектор, устанавливает максимальный размер платы за визит и максимальный размер пособия за койко-день не позднее 20 февраля текущего года.

«В период с 2013 по 2023 год индекс потребительских цен, по данным Департамента статистики, увеличился на 50,4 процента. Поэтому непонятно, почему за последние 11 лет не были повышены предельные размеры платы за визит и за койко-день, хотя индекс потребительских цен значительно вырос, а финансирование здравоохранения не было устойчивым», - заявил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс в обращении к министру здравоохранения Рийне Сиккут.

Поскольку министр, отвечающий за этот сектор, не установил ежегодные пороговые значения, скорректированные с учетом ежегодных изменений индекса потребительских цен, предварительные расчеты Торгово-промышленной палаты показывают, что в общей сложности за эти годы сектором здравоохранения было потеряно около 15 миллионов евро, и только в этом году — уже около 5 миллионов евро.