По данным ERR, Полиция безопасности расследует, выдал ли министр обороны Ханно Певкур (Партия Реформ) государственную тайну в интервью Vikerraadio в сентябре. Сам министр разглашение тайны отрицает.
ERR: Полиция безопасности расследует, мог ли министр обороны Ханно Певкур выдать гостайну
Перевод: Павел Соболев
Как сообщает ERR, чиновник Минобороны подал в Полицию безопасности заявление по поводу того, что сказал Певкур 2 сентября в программе Välistund на радиостанции Vikerradio, в которой министр разъяснил оборонные планы НАТО.
Сам Певкур заявил во вторник, что знает, что в отношении него ведется расследование, но его совесть чиста.
«Я знаю, что ни в одном интервью я не разглашал содержания никаких «красных» документов или государственной тайны. Но насколько я знаю, да, что-то расследуется», - ответил Певкур на вопрос «Актуальной камеры», правда ли, что на него подана жалоба.
«Но я также знаю, что отдел безопасности Минобороны, который за это несет прямую ответственность, заявил, что никакой утечки не было. Для меня здесь нет никакого вопроса, и, конечно, моя совесть чиста. Я продолжу защищать эстонское государство», - сказал Певкур.
«Отдел безопасности Министерства обороны проанализировал ситуацию, и мы можем подтвердить, что то, что сказал министр обороны Ханно Певкур в программе Välistund, не является государственной тайной или секретной иностранной информацией. Ни Эстония, ни НАТО от того, что говорилось в программе, не пострадали», - заявил канцлер Минобороны Каймо Кууск.
Полиция безопасности подтвердила Postimees, что получила уведомление от Министерства обороны о подозрении, что министр обороны Ханно Певкур мог раскрыть государственную тайну в радиопередаче ERR.
«Департамент Полиции безопасности проверил уведомление в порядке надзора, и мы можем подтвердить, что министр обороны не разглашал государственную тайну, - заявила пресс-секретарь департамента Полиции безопасности Марта Тууль. - Если есть подозрение, что государственная тайна стала достоянием общественности, необходимо немедленно сообщить об этом Полиции безопасности. Это стандартные процедуры защиты государственной тайны, которые необходимо соблюдать».