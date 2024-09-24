КаПо: мы можем подтвердить, что министр обороны не разглашал государственную тайну

Перевод: Павел Соболев

Как сообщает ERR, чиновник Минобороны подал в Полицию безопасности заявление по поводу того, что сказал Певкур 2 сентября в программе Välistund на радиостанции Vikerradio, в которой министр разъяснил оборонные планы НАТО.

Сам Певкур заявил во вторник, что знает, что в отношении него ведется расследование, но его совесть чиста.

«Я знаю, что ни в одном интервью я не разглашал содержания никаких «красных» документов или государственной тайны. Но насколько я знаю, да, что-то расследуется», - ответил Певкур на вопрос «Актуальной камеры», правда ли, что на него подана жалоба.

«Но я также знаю, что отдел безопасности Минобороны, который за это несет прямую ответственность, заявил, что никакой утечки не было. Для меня здесь нет никакого вопроса, и, конечно, моя совесть чиста. Я продолжу защищать эстонское государство», - сказал Певкур.

«Отдел безопасности Министерства обороны проанализировал ситуацию, и мы можем подтвердить, что то, что сказал министр обороны Ханно Певкур в программе Välistund, не является государственной тайной или секретной иностранной информацией. Ни Эстония, ни НАТО от того, что говорилось в программе, не пострадали», - заявил канцлер Минобороны Каймо Кууск.

Полиция безопасности подтвердила Postimees, что получила уведомление от Министерства обороны о подозрении, что министр обороны Ханно Певкур мог раскрыть государственную тайну в радиопередаче ERR.

«Департамент Полиции безопасности проверил уведомление в порядке надзора, и мы можем подтвердить, что министр обороны не разглашал государственную тайну, - заявила пресс-секретарь департамента Полиции безопасности Марта Тууль. - Если есть подозрение, что государственная тайна стала достоянием общественности, необходимо немедленно сообщить об этом Полиции безопасности. Это стандартные процедуры защиты государственной тайны, которые необходимо соблюдать».