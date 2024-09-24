Вольтри: учителя согласны с тем, что в следующем году их зарплата не повысится

По словам Вольтри, во вторник, 24 сентября, представители союза и министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») провели второй и последний раунд переговоров о повышении зарплаты, подтвердивший ранее распространенную в прессе информацию о том, что зарплаты учителей в следующем году снизятся по сравнению со средней по стране.

Учителя не будут бастовать, хотя в начале сентября, когда начались переговоры о зарплате, Вольтри заявил, что учителя смогут сохранить трудовой мир, если их зарплата не снизится.

В настоящее время средняя зарплата в Эстонии составляет чуть более 2000 евро.

По словам Каллас, чтобы зарплата учителей в следующем году не упала по сравнению с растущей средней зарплатой, потребуется дополнительно 80 млн евро, которые государство с трудом может найти.