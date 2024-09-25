ЭКОНОМИКА360° Спрос на книги из России высок, «Капитал» Маркса бьет рекорды популярности

Сложно ли купить сегодня в Эстонии книги на русском языке? Что изменилось в местной книготорговле за последние пару лет с началом войны в Украине? Как меняется спрос и вкусы публики?

Гость подкаста - Сергей Фурманюк, директор Дома русской книги «Библиоглобус».

Книги нынче - удовольствие не из дешевых: 20-30 евро за том уже давно никого не удивляют, порой же цена может доходить и до 100 евро (и это не предел).

По словам Сергея Фурманюка, любителей книг на русском языке подобной дороговизной не смутишь.

Фурманюк, который торгует изданными в России книгами уже много лет, утверждает, что ни пандемия коронавируса, ни война в Украине не оказали на его книжный бизнес практически никакого влияния.

Как подчеркивает предприниматель, международные санкции на поставки книжной продукции из России не распространяются, и он действует полностью в рамках эстонского законодательства.

Продажи за последние годы действительно пошли вниз, но совершенно по другой причине, поясняет он: «На самом деле меняется мир: он переходит от бумажного формата к более современным, электронным».

«Опять же, появление ридеров, «читалок» - все это также сказывается на объемах торговли бумажными книгами», - дополняет картину Фурманюк.

Богатая библиотека в доме стала нынче роскошью, доступной далеко не всем, рассуждает предприниматель, тогда как читать люди по-прежнему любят.