В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» обсуждаем, насколько успешно сегодня идет торговля изданными в России книгами на местном рынке.
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Спрос на книги из России высок, «Капитал» Маркса бьет рекорды популярности
Сложно ли купить сегодня в Эстонии книги на русском языке? Что изменилось в местной книготорговле за последние пару лет с началом войны в Украине? Как меняется спрос и вкусы публики?
Гость подкаста - Сергей Фурманюк, директор Дома русской книги «Библиоглобус».
Книги нынче - удовольствие не из дешевых: 20-30 евро за том уже давно никого не удивляют, порой же цена может доходить и до 100 евро (и это не предел).
По словам Сергея Фурманюка, любителей книг на русском языке подобной дороговизной не смутишь.
Фурманюк, который торгует изданными в России книгами уже много лет, утверждает, что ни пандемия коронавируса, ни война в Украине не оказали на его книжный бизнес практически никакого влияния.
Как подчеркивает предприниматель, международные санкции на поставки книжной продукции из России не распространяются, и он действует полностью в рамках эстонского законодательства.
Продажи за последние годы действительно пошли вниз, но совершенно по другой причине, поясняет он: «На самом деле меняется мир: он переходит от бумажного формата к более современным, электронным».
«Опять же, появление ридеров, «читалок» - все это также сказывается на объемах торговли бумажными книгами», - дополняет картину Фурманюк.
Богатая библиотека в доме стала нынче роскошью, доступной далеко не всем, рассуждает предприниматель, тогда как читать люди по-прежнему любят.
«Многие мои клиенты, которые покупали десятки бумажных книг в неделю, в итоге перешли на электронный формат, и их это устраивает», - делится подробностями бизнесмен.
Тем не менее, Фурманюк не сдается: «Я не готов уйти полностью в онлайн. Акцент у меня именно на физическом магазине: уж лучше мы поговорим с человеком и предложим ему именно то, что его интересует».
«Понимаете, у меня другое видение. Для меня книжный магазин – это нечто патриархальное, такая нора, куда придет эдакая «книжная мышь» и почувствует себя дома», - поясняет он.
Как рассказывает Сергей Фурманюк, среди его клиентов сегогдня немало местной студенческой молодежи, а также иностранцев, изучающих в Эстонии русский язык.
Регулярно посещают таллиннский «Библиоглобус», по словам бизнесмена, и многочисленные эстоноязычные читатели – они обычно интересуются редкими книгами, в том числе по истории и искусствоведению.
Фурманюк гордится тем, что его постоянными покупателями были президенты Рюйтель и Мери – последний даже регулярно навещал магазин лично.
«У меня нет популярных дешевых российских детективщиц – не буду называть фамилий, все и так догадаются. А вот какую-нибудь заумную книгу по психологии или философии у нас найти проще, - отмечает он. - Тот же «Капитал» Карла Маркса. Между прочим, последние пару лет это наиболее спрашиваемая читателями книга!»
О чем еще говорим в подкасте?
- Насколько распространены сегодня в Эстонии контрафактные книги российского производства?
- Поставки книг из России и «моральный компас», о котором в свое время рассуждала Кая Каллас.
- Ждут ли торговцы окончательного закрытия границ для российской книгопродукции?
- Куда движется и как развивается книжный бизнес?
- Отомрет ли торговля книгами в ее нынешнем виде в ближайшие лет 10-20?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность – обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.