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Известный производитель красок проводит массовые увольнения

Редактор: rus.postimees.ee
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Краска Dulux.
Краска Dulux. Фото: Phil Noble

Компания AkzoNobel, один из самых известных в мире производителей красок и производитель краски Dulux, объявила во вторник о сокращении 2000 работников, что составляет более пяти процентов от общего числа сотрудников.

В качестве причины увольнений голландская компания назвала необходимость сокращения расходов.

Главный исполнительный директор Грег Пу-Гийом заявил, что увольнения позволят компании лучше справляться с нестабильными рынками и сократить все более высокие расходы на рабочую силу.

Хотя AkzoNobel получает прибыль уже три квартала подряд, рост цен на сырье и замедление мировой экономики сказываются на компании.

По состоянию на конец прошлого года в компании работало 35 200 сотрудников в более чем 150 странах.

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