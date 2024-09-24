Компания AkzoNobel, один из самых известных в мире производителей красок и производитель краски Dulux, объявила во вторник о сокращении 2000 работников, что составляет более пяти процентов от общего числа сотрудников.
Известный производитель красок проводит массовые увольнения
В качестве причины увольнений голландская компания назвала необходимость сокращения расходов.
Главный исполнительный директор Грег Пу-Гийом заявил, что увольнения позволят компании лучше справляться с нестабильными рынками и сократить все более высокие расходы на рабочую силу.
Хотя AkzoNobel получает прибыль уже три квартала подряд, рост цен на сырье и замедление мировой экономики сказываются на компании.
По состоянию на конец прошлого года в компании работало 35 200 сотрудников в более чем 150 странах.