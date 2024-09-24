Ныоский мясокомбинат: будущее мясного сектора выглядит мрачно

По данным Ныоского мясокомбината, выручка от продаж мясного сектора Эстонии в первом полугодии упала более чем на шесть процентов, а индекс товарооборота упал на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и есть основания полагать что повышение налога с оборота и подоходного налога приведет к дальнейшему сокращению потребления в последующие годы.