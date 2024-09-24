По данным Ныоского мясокомбината, выручка от продаж мясного сектора Эстонии в первом полугодии упала более чем на шесть процентов, а индекс товарооборота упал на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и есть основания полагать что повышение налога с оборота и подоходного налога приведет к дальнейшему сокращению потребления в последующие годы.
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Ныоский мясокомбинат: будущее мясного сектора выглядит мрачно
Перевод: Павел Соболев
«Ситуация на рынке мяса дает противоречивые сигналы, поскольку есть несколько победителей и гораздо больше проигравших, - прокомментировал Рагнар Лоова, генеральный директор Ныоского мясокомбината. - Выручка от продаж мясного сектора снизилась более чем на шесть процентов за первые шесть месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».