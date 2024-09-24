Представьте, внезапно вы можете снять в банкомате неограниченные средства, несмотря на то, что на счете гуляет ветер? Более того, в банке об этом никто, похоже, не знает. Сотни тысяч евро - бери сколько хочешь и трать. Довольно сказочный и невозможный сценарий, однако в 2011 году для 29-летнего бармена эта мечта стала реальностью, позволив ему несколько месяцев наслаждаться роскошной жизнью, пишет Rus.TVNET.

В начале 2011 года 29-летний Дэн Сондерс работал барменом в Ванграте - городе в трех часах езды от второго по величине города Австралии Мельбурна. Однажды вечером он с другом решил выйти выпить пару коктейлей. Как это часто бывает у друзей, уговор был, что друг заплатит за напитки в первой половине вечера, а Дэн - во второй. Однако когда пришел черед Дэна платить, он обнаружил, что ему не хватает наличных.

В попытках выбраться из неприятной ситуации он пошел к ближайшему банкомату, чтобы снять со своей карты Национального банка Австралии нужную сумму. Позднее он признал, что в тот момент был очень уставшим. Вставив карточку в банкомат, он обнаружил, что на его сберегательном счете осталось всего три доллара, в свою очередь на счете кредитной карты было почти минус две тысячи долларов.