ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Подготавливает ли правительство украинское общество к потенциальным территориальным уступкам?

На этой неделе президент Украины примет участие в саммите ООН в Вашингтоне. Также он встретится с действующим президентом США Джо Байденом и двумя претендентами на Овальный кабинет. Зеленский намерен предложить свой план победы кандидату от демократов Камале Харрис в противовес пророссийскому плану Дональда Трампа.