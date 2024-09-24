ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Подготавливает ли правительство украинское общество к потенциальным территориальным уступкам?

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский представит в США свой план победы, одной из ключевых частей которого является увеличение поставок западного вооружения для украинской армии, пишет политический обозреватель Дмитрий Бобрицкий.
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Перевод: Ева Ойжинская
На этой неделе президент Украины примет участие в саммите ООН в Вашингтоне. Также он встретится с действующим президентом США Джо Байденом и двумя претендентами на Овальный кабинет. Зеленский намерен предложить свой план победы кандидату от демократов Камале Харрис в противовес пророссийскому плану Дональда Трампа.