Ойдсалу: дело Певкура о возможной утечке государственной тайны должно рассматриваться без политического давления

Факт, что Полиция безопасности (КаПо) начала расследование по вопросу, мог ли министр обороны Ханно Певкур выдать государственную тайну СМИ, не означает, что секретная информация действительно была обнародована. Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу подчеркивает, что это дело должно быть расследовано без политического вмешательства.