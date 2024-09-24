Факт, что Полиция безопасности (КаПо) начала расследование по вопросу, мог ли министр обороны Ханно Певкур выдать государственную тайну СМИ, не означает, что секретная информация действительно была обнародована. Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу подчеркивает, что это дело должно быть расследовано без политического вмешательства.
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Ойдсалу: дело Певкура о возможной утечке государственной тайны должно рассматриваться без политического давления
Перевод: Каролийна Вертяева
«Сообщение в КаПо не означает автоматического раскрытия государственной или засекреченной НАТО информации. Закон о государственной тайне требует, чтобы любое подозрение о нарушении сообщалось в Полицию безопасности. Для этого не нужно дополнительного согласования внутри Министерства обороны», - объясняет Ойдсалу.