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Ойдсалу: дело Певкура о возможной утечке государственной тайны должно рассматриваться без политического давления

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Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу.
Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу. Фото: Mihkel Maripuu

Факт, что Полиция безопасности (КаПо) начала расследование по вопросу, мог ли министр обороны Ханно Певкур выдать государственную тайну СМИ, не означает, что секретная информация действительно была обнародована. Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу подчеркивает, что это дело должно быть расследовано без политического вмешательства.

Перевод: Каролийна Вертяева

«Сообщение в КаПо не означает автоматического раскрытия государственной или засекреченной НАТО информации. Закон о государственной тайне требует, чтобы любое подозрение о нарушении сообщалось в Полицию безопасности. Для этого не нужно дополнительного согласования внутри Министерства обороны», - объясняет Ойдсалу.

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