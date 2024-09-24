Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены

Собрание кредиторов обанкротившегося проекта Teletorni Kodud, расположенного рядом с Таллиннской телебашней, решило в прошлый четверг начать поштучную продажу принадлежащих должнику 13 квартир.

Весной на первом собрании было принято решение попытаться продать весь проект целиком одному покупателю, который взялся бы за приведение домов в порядок, однако эта идея не увенчалась успехом.

Например, 78-метровую квартиру в проекте попытаются продать за 240 000 евро, а 51-метровую – за 215 000 евро. Изначально девелопер предлагал эти квартиры по цене 460 000 и 360 000 евро соответственно.

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