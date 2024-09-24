В деле о погибшем в автокатастрофе тренере раскрыты новые ужасающие подробности

По данным издания, еще до смерти тренера в его отношении возбуждено расследование. Утром 5 сентября в доме прошел обыск. При этом на записывающих устройствах было обнаружено множество изображений детской порнографии. По данным Bild, полиция установила, что мужчина покончил жизнь самоубийством: Раше скончался на месте происшествия от полученных травм.

Он присоединился к «Айнтрахту» в 2020 году и работал тренером в нескольких возрастных группах. В прошлом сезоне его повысили сначала до главного тренера сборной U17, а затем – сборной U19. На следующий день после его смерти клуб опубликовал официальное заявление: «Мы убиты горем и думаем о его семье и друзьях».