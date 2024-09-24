В Эстонии страхуют жилье чаще, чем в соседних странах

Перевод: Каролийна Вертяева

85% жителей Эстонии считают дом самым ценным материальным имуществом. Поэтому неудивительно, что страхование жилья - это самый популярный вид страхования в стране. На данный момент свои дома застраховали 61% эстонцев.

«Нам давно известно, что для жителей Эстонии страхование жилья важно - дом стоит дорого не только в материальном, но и в эмоциональном плане. Интересно то, что эстонцы страхуют свои дома чаще, чем латвийцы и литовцы», - отметил член страховой компании Gjensidige.

В Литве жилье застраховано у примерно половины населения, а в Латвии - только у 41%. По итогам исследования можно отметить, что на это влияют несколько факторов.

«Во-первых, в Эстонии жизнь дороже, и люди более мотивированы защищать свое имущество. Кроме того, эстонцы - это осведомленные потребители, им не нужно объяснять, почему важно страховать свой дом», - пояснил член страховой компании Gjensidige. Еще одной причиной может быть более высокий уровень доверия к страховым компаниям.

Люди страхуют дома не только по требованию банков

Основная причина, по которой эстонцы страхуют свои дома, - это защита от убытков в случае несчастного случая (так ответили 61% респондентов). Кроме того, 55% опрошенных отметили, что страхование помогает чувствовать себя безопаснее, а 37% страхуют жилье, потому что это обязательное условие при оформлении ипотечного кредита.

Член страховой компании Gjensidige также отметил, что страхование жилья включает не только компенсацию ущерба после аварии, но и помощь в экстренных ситуациях. Например, если замерзнет труба или дерево упадет на крышу, страховка поможет быстро устранить проблему.