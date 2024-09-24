Фото Вандалы устроили погром в здании детского сада

В случае, если кто-то увидит, как подростки бродят там или разрушают имущество, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112.

В полиции напоминают, что любое здание, которое кажется заброшенным, кому-то все-таки принадлежит. В одних вход закрыт, в других нет. Бывало, что закрытые двери не останавливали жаждущих приключений, хотя такое поведение недопустимо.