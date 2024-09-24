Полиция просит помощи у всех, кто стал свидетелем или что-то знает о случае вандализма, который произошел в здании бывшего детского сада «Ласточка» в городе Валга.
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Фото ⟩ Вандалы устроили погром в здании детского сада
В случае, если кто-то увидит, как подростки бродят там или разрушают имущество, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112.
В полиции напоминают, что любое здание, которое кажется заброшенным, кому-то все-таки принадлежит. В одних вход закрыт, в других нет. Бывало, что закрытые двери не останавливали жаждущих приключений, хотя такое поведение недопустимо.