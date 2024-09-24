Из-за высокой стоимости аренды баскетболисту пришлось ночевать в тюрьме

Команда «Сутьеска Фока» сообщила, что из-за высоких цен на аренду им придется разместить одного игрока в городской тюрьме. Имя баскетболиста не разглашается. Он не будет жить среди заключенных, а в ресторане учреждения «Дрина», рассчитанном на 26 мест. Кроме того, в том же здании, что и тюрьма, расположены слесарная мастерская, мебельная фабрика и типография.

«В то время, когда в нашем городе цены на аренду высоки, такая поддержка существенно помогает работе клуба», — написала «Сутьеска» в социальных сетях, поблагодарив учреждение.

Первоначально было объявлено, что в тюремном здании будут размещены несколько игроков. Три дня спустя заявление было изменено, и в нем говорилось, что такую ​​услугу получит только один игрок.

В прошлом сезоне «Сутьеска» финишировала восьмой в сербской премьер-лиге. Победитель этой лиги перейдет в высшую баскетбольную лигу Боснии и Герцеговины.