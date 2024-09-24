Таллинн обновляет маршруты: изменения в общественном транспорте уже осенью

Изменения начнут действовать во время осенних школьных каникул, с 21 октября. Перед этим жители могли высказать свое мнение с 3 по 20 сентября, и мэрия получила около 5000 комментариев, которые тщательно проанализировали.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский заявил, что цель обновлений - сделать общественный транспорт предпочтительным для ежедневных поездок. В ближайшие годы город планирует инвестировать более 100 миллионов евро в покупку новых троллейбусов, трамваев и автобусов.

Одновременно с этим модернизируется маршрутная сеть: на некоторых линиях увеличится скорость движения, а также появятся новые маршруты, например, между Тискре и центром, а также между Ыйсмяэ и Копли. Также планируются переговоры с пригородами, чтобы подключить их к городской сети и уменьшить количество автомобилей в Таллинне.

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что при принятии решений учитывались отзывы жителей. В отличие от прошлого года, когда изменения просто объявлялись, в этот раз горожане активно участвовали в процессе.

В результате были скорректированы несколько маршрутов, а от некоторых изменений отказались. Одним из положительных моментов является сокращение времени поездки на автобусе № 49 от Пирита до Ülemiste City на 20 минут. Автобус № 13 теперь свяжет Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ с аэропортом, а жители Астангу получат прямое сообщение с центром города.

Все изменения, которые вступят в силу с 21 октября, основаны на данных о передвижении жителей Таллинна, таких как демографические сведения, информация о пассажирах и дорожном движении, а также мобильные данные и статистика по месту работы и учебы. Кроме того, использовались исследования, отзывы горожан и рекомендации экспертов.

Обновление сети общественного транспорта проводится поэтапно, чтобы люди могли адаптироваться к изменениям. Это также зависит от инфраструктуры: в некоторых местах будут созданы новые транспортные узлы и изменено расположение остановок. Первая фаза обновления прошла летом 2023 года, когда девять автобусных маршрутов объединили в четыре новых, а другие маршруты скорректировали.

Более подробную информацию о втором этапе можно найти на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork.