Лучшие в мире Наравне с Мадридом: Таллинн занял первое место в рейтинге ООН

В сентябре ООН опубликовала рейтинг уровня развития электронного правительства – 2024: в индексе местных цифровых услуг (LOSI) Таллинн занимает первое место, тогда как в 2022 году город располагался в рейтинге на третьей строчке. Согласно индексу LOSI, в котором оценивается масштаб, качество и доступность цифровых услуг городов, Таллинн и Мадрид соответствуют 93 процентам оцениваемых критериев. В первую десятку также вошли Эр-Рияд, Копенгаген, Дубай, Нью-Йорк, Стамбул, Берлин, Сеул и Сингапур.

«Это большая честь для Таллинна и нашей команды, которая ежедневно работает над развитием цифровых услуг города. Благодаря ее усилиям жителям города стало проще и удобнее пользоваться услугами. Признание ООН подтверждает, что мы на верном пути, но в то же время это означает и большую ответственность: мы должны продолжать внедрение инноваций, чтобы Таллинн оставался городом, в котором технологии служат людям, а не наоборот», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

По словам директора цифровой службы Таллинна Мартина Мяннила, развитие электронных услуг города основано на принципах ориентированности на пользователя, инноваций и инклюзивности, чтобы гарантировать всем жителям, кем бы они ни были, доступ к публичным услугам города.

«Город Таллинн предлагает своим жителям, предпринимателям и гостям сотни различных электронных услуг, например, для подачи ходатайств, удобного передвижения по городу или организации свободного времени. Мы стремимся, чтобы городские услуги было легко найти и ими было удобно пользоваться как на компьютере, так и на мобильном телефоне. Во всех наших электронных услугах при обработке данных обеспечивается их безопасность, особое внимание мы уделяем защите персональных данных», – прокомментировал Мяннил.

По сравнению с 2022 годом, когда Таллинн занимал третье место, в рейтинге 2024 года достигнут значительный прогресс. В этот раз электронные услуги городов оценивались более тщательно, при оценивании учитывались 95 показателей, что больше, чем прежде, и шесть различных критериев, включая цифровую грамотность и соблюдение технологических стандартов.

В рейтинге стран лидируют Дания, Эстония и Сингапур: они выделяются масштабом электронных услуг, телекоммуникационной инфраструктурой и силой человеческих ресурсов.

Глобальное исследование ООН уровня развития электронного правительства является одной из наиболее полных оценок электронного правительства, охватывающей 193 государства.