ГАЛЕРЕЯ Керсти Кальюлайд в случае своего избрания главой ЭОК хочет видеть вице-президентом организации Герда Кантера

Говоря о финансировании спорта, Кальюлайд отметила, что это одна из основных сфер ответственности каждого президента ЭОК. В то же время, по ее мнению, очевидно, что количество денег, поступающих из госбюджета, в ближайшее время не увеличится на порядки. «Тем не менее, можно договориться о такой модели финансирования, которая обеспечила бы безопасность на будущее, увязав ее, например, с получением налога на игорный бизнес. Конструктивные отношения с правительством важны для создания взаимопонимания. Репутация ЭОК в глазах и правительства, и общественности должна быть такой, чтобы с нами захотели сотрудничать», - сказала она.

Отдельно Керсти Кальюлайд также подчеркнула важность спортивной этики и равного обращения: «Ни один родитель не должен чувствовать, что занятия спортом небезопасны для их ребенка. ЭОК не должен быть органом надзора за каким-либо больным местом или уровнем спортивной этики, напротив, роль комитета заключается в формировании ценностей».

В своей программе Кальюлайд также подчеркнула важность открытого и прозрачного управления ЭОК как организацией. «ЭОК должен приложить усилия, чтобы перед следующими президентскими выборами никто не смог указать на то, что некоторые спортивные союзы не очень связаны с ЭОК. Наоборот: ЭОК должен быть надежным партнером спортивного сообщества, государства, активистов и лидеров на местном уровне. И он должен стать ясным и принципиальным модератором общественных настроений», - сказала Кальюлайд.

«Одной цели я уже достигла: в спортивных кругах идет оживленная дискуссия о том, каким должно быть будущее ЭОК. Я очень рада, что все кандидаты согласились на дебаты, этого ждут спортсмены», - сказала Кальюлайд.

Выборы президента ЭОК пройдут 11 октября. 45 членов ЭОК выдвинули в кандидаты Керсти Кальюлайд, 25 членов - Урмаса Сыырумаа, и 17 членов - Эриха Тейгамяэ.