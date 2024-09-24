Керсти Кальюлайд, претендующая на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), на пресс-конференции во вторник дала обзор того, каким она хочет видеть эстонский спорт через четыре года и какой будет ее программа по реализации этого видения в качестве главы олимпийской организации. Кандидатами в вице-президенты она назвала олимпийского чемпиона Герда Кантера и энтузиаста развития массового спорта Тийта Пекка.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Керсти Кальюлайд в случае своего избрания главой ЭОК хочет видеть вице-президентом организации Герда Кантера
Перевод: Павел Соболев
В своей программе Кальюлайд подчеркнула как четкую направленность на достижение успехов в спорте высшего уровня, так и на увеличение числа любителей спорта. «Четкое внимание ЭОК должно быть сосредоточено на том, чтобы гарантировать, что у нас будут медали со всех Олимпийских игр - летних, зимних, паралимпийских. И, конечно, с других титульных соревнований, ведь не все виды спорта входят в олимпийскую программу».
Спортивные союзы несут ответственность за развитие каждой области, но ЭОК должен быть для них хорошим партнером и находить способы укрепления союзов. С другой стороны, нам приходится смиряться с тем, что у нас в Эстонии не растет число любителей массового спорта. «Движение должно быть доступным и привлекательным для всех, независимо от пола, возраста или особых потребностей», - приводятся слова Кальюлайд в пресс-релизе.
Согласно процедуре избрания руководителей ЭОК, избранный президент также представляет на утверждение пленарному собранию от двух до четырех кандидатов в вице-президенты. Если Кальюлайд изберут президентом ЭOK, она назначит Герда Кантера и Тийта Пекка вице-президентами.
«Это распределение ответственности с очень четкими фокусами: Герд Кантер будет отвечать за сферу высшего спорта, развитие тренеров и спортивную этику. Основными сферами ответственности Тийта Пекка будут популяризация спорта и сотрудничество с региональными спортивными ассоциациями и клубами», - сказала Кальюлайд. Она добавила, что рассчитывает, что вице-президенты и исполком будут играть большую и более активную роль в управлении ЭОК, чем раньше, и поэтому она также видит необходимость частичного вознаграждения за работу вице-президентов.
Говоря о финансировании спорта, Кальюлайд отметила, что это одна из основных сфер ответственности каждого президента ЭОК. В то же время, по ее мнению, очевидно, что количество денег, поступающих из госбюджета, в ближайшее время не увеличится на порядки. «Тем не менее, можно договориться о такой модели финансирования, которая обеспечила бы безопасность на будущее, увязав ее, например, с получением налога на игорный бизнес. Конструктивные отношения с правительством важны для создания взаимопонимания. Репутация ЭОК в глазах и правительства, и общественности должна быть такой, чтобы с нами захотели сотрудничать», - сказала она.
Отдельно Керсти Кальюлайд также подчеркнула важность спортивной этики и равного обращения: «Ни один родитель не должен чувствовать, что занятия спортом небезопасны для их ребенка. ЭОК не должен быть органом надзора за каким-либо больным местом или уровнем спортивной этики, напротив, роль комитета заключается в формировании ценностей».
В своей программе Кальюлайд также подчеркнула важность открытого и прозрачного управления ЭОК как организацией. «ЭОК должен приложить усилия, чтобы перед следующими президентскими выборами никто не смог указать на то, что некоторые спортивные союзы не очень связаны с ЭОК. Наоборот: ЭОК должен быть надежным партнером спортивного сообщества, государства, активистов и лидеров на местном уровне. И он должен стать ясным и принципиальным модератором общественных настроений», - сказала Кальюлайд.
«Одной цели я уже достигла: в спортивных кругах идет оживленная дискуссия о том, каким должно быть будущее ЭОК. Я очень рада, что все кандидаты согласились на дебаты, этого ждут спортсмены», - сказала Кальюлайд.
Выборы президента ЭОК пройдут 11 октября. 45 членов ЭОК выдвинули в кандидаты Керсти Кальюлайд, 25 членов - Урмаса Сыырумаа, и 17 членов - Эриха Тейгамяэ.