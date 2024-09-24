Банк Эстонии в своем недавно опубликованном экономическом прогнозе приводит конкретные цифры и утверждает, что запланированные правительством экономические решения приведут к снижению уровня благосостояния граждан Эстонии в ближайшие годы, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Банк Эстонии наглядно показал, что решения правительства ухудшат благосостояние людей в ближайшие годы
Перевод: Ева Ойжинская
Изменения в налоговой системе означают более высокую инфляцию, рост безработицы, замедление экономического роста и снижение реальной заработной платы в 2026 году. Центральный банк также рассчитал соответствующие последствия в процентном выражении.
К слову о цифрах. Прогноз Банка Эстонии подтвердил те же тенденции, которые ранее отмечали другие аналитики. Прогнозы на этот год несколько более оптимистичны, но на следующий год, напротив, более пессимистичны. Если Центробанк прогнозирует на этот год спад экономики на 0,4%, то Министерство финансов прогнозировало спад на 1%. На следующий год Центробанк прогнозирует экономический рост на 1,9%, тогда как в прогнозе Министерства финансов этот показатель составлял 2,1%. Существенная разница наблюдается в прогнозах инфляции: Министерство финансов прогнозировало рост цен на 5% в следующем году, в то время как Банк Эстонии предсказывает 3,9%. Якобы такая разница связана с оценкой влияния налога на автомобили. Это новый налог, и мы на самом деле не можем точно предсказать его влияние.
Верно и то, что общий эффект налоговых изменений на рост цен действительно сложно прогнозировать, так как весьма вероятно, что цены вырастут, когда увеличится налог с оборота (НСО). Точно определить, как повышение налогов скажется на росте цен, нельзя, так как этот процесс слишком сложен для расчета с использованием математической формулы. Причина проста: помимо механического роста цен, всегда используется возможность корректировки цен, если для этого есть легальная возможность.
В то же время Центральный банк предупреждает о том, что рост цен в розничной торговле не может продолжаться бесконечно, потому что потребители в определенный момент начнут искать более выгодные варианты в интернет-магазинах, и деньги могут утекать за границу, а не оставаться в Эстонии. Интернет-торговля и так постоянно растет. Однако далеко не все товары, не говоря уже об услугах, можно купить в интернет-магазине. Согласно оценке Центрального банка, почти половина роста цен в этом и следующем году будет вызвана именно налогами.
Уровень доверия компаний и потребителей по-прежнему остается низким, на что также указывает экономическая карта Банка Эстонии.
Как отмечалось во время презентации прогноза, экономика Эстонии по своим реальным показателям вернулась к уровню, который был до пандемии. Из-за затяжной рецессии несколько стран, которые Эстония ранее обогнала по экономическим показателям, снова оказались впереди. Но мы и в самом деле уже некоторое время движемся задом наперед. Самое время изменить это.