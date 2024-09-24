РАУЛЬ ЭАМЕТС Банк Эстонии наглядно показал, что решения правительства ухудшат благосостояние людей в ближайшие годы

К слову о цифрах. Прогноз Банка Эстонии подтвердил те же тенденции, которые ранее отмечали другие аналитики. Прогнозы на этот год несколько более оптимистичны, но на следующий год, напротив, более пессимистичны. Если Центробанк прогнозирует на этот год спад экономики на 0,4%, то Министерство финансов прогнозировало спад на 1%. На следующий год Центробанк прогнозирует экономический рост на 1,9%, тогда как в прогнозе Министерства финансов этот показатель составлял 2,1%. Существенная разница наблюдается в прогнозах инфляции: Министерство финансов прогнозировало рост цен на 5% в следующем году, в то время как Банк Эстонии предсказывает 3,9%. Якобы такая разница связана с оценкой влияния налога на автомобили. Это новый налог, и мы на самом деле не можем точно предсказать его влияние.