В свежем выпуске передачи «На кухне» поговорим о маркетинге и хитрых трюках маркетологов, на которые мы все, красивые и умные, попадаемся с завидной регулярностью.
ВИДЕО ⟩ Хитрые трюки маркетологов: и снова по лбу теми же граблями!
- Остались ли еще сегодня на свете компании, которые не видят в маркетинге никакой пользы?
- О чем думает маркетолог, планируя очередную стратегию продвижения товара?
- Что представляют собой маркетинговые трюки на практике в разных сферах?
- Психология потребителя - как понять, что тобой манипулируют?
- Вопиющие ошибки маркетинговых кампаний: что делать маркетологам ну просто категорически не рекомендуется?
Гость передачи Rus. Postimees «На кухне» - Татьяна Мороз, эксперт-маркетолог, преподаватель университета Mainor.