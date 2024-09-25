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ВИДЕО Хитрые трюки маркетологов: и снова по лбу теми же граблями!

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В свежем выпуске передачи «На кухне» поговорим о маркетинге и хитрых трюках маркетологов, на которые мы все, красивые и умные, попадаемся с завидной регулярностью.

  • Остались ли еще сегодня на свете компании, которые не видят в маркетинге никакой пользы?
  • О чем думает маркетолог, планируя очередную стратегию продвижения товара?
  • Что представляют собой маркетинговые трюки на практике в разных сферах?
  • Психология потребителя - как понять, что тобой манипулируют?
  • Вопиющие ошибки маркетинговых кампаний: что делать маркетологам ну просто категорически не рекомендуется?

Гость передачи Rus. Postimees «На кухне» - Татьяна Мороз, эксперт-маркетолог, преподаватель университета Mainor.

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