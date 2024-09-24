Инструктор: экзамен по теории может быть непонятным, потому что таковой является и наша организация дорожного движения

Что касается новых экзаменационных вопросов, то, насколько мне известно, лишь у одного из моих учеников, сдавших экзамен по теории, не возникло никаких вопросов. В то же время сам я этих тестов не видел. Они же нам недоступны!

Примеры, приведенные в статье Союза автошкол, вполне оправданны. Информация для участника дорожного движения должна быть минимальной и достаточной для принятия правильного решения. Кроме того, знаки должны быть установлены таким образом, чтобы участнику дорожного движения было хорошо их видно.

Например, на перекрестке, переполненном дорожными знаками (условно говоря, перекресток Палдиского шоссе и улицы Тоомпуйестеэ), висят аж три знака, указывающие на конец улицы с односторонним движением, и несмотря на то, что это перекресток, ни один знак «направления с полос движения» не позволяет ехать прямо, а спереди установлен знак «уступи дорогу». Знаков «уступи дорогу» на один больше, чем нужно.

Ширина трехполосной дороги - около девяти метров. Если мне не изменяет память, то в таком случае знак, расположенный справа, должен быть продублирован на левой стороне дороги, а не над каждой полосой.