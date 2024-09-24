Как инструктор по вождению, с экзаменационными вопросами я сталкиваюсь в случае, когда ученик только что сдал экзамен по теории, но столкнулся с противоречием на практике, пишет инструктор по вождению Ханнес Тоомсалу («Отечество»).
Инструктор: экзамен по теории может быть непонятным, потому что таковой является и наша организация дорожного движения
Что касается новых экзаменационных вопросов, то, насколько мне известно, лишь у одного из моих учеников, сдавших экзамен по теории, не возникло никаких вопросов. В то же время сам я этих тестов не видел. Они же нам недоступны!
Примеры, приведенные в статье Союза автошкол, вполне оправданны. Информация для участника дорожного движения должна быть минимальной и достаточной для принятия правильного решения. Кроме того, знаки должны быть установлены таким образом, чтобы участнику дорожного движения было хорошо их видно.
Например, на перекрестке, переполненном дорожными знаками (условно говоря, перекресток Палдиского шоссе и улицы Тоомпуйестеэ), висят аж три знака, указывающие на конец улицы с односторонним движением, и несмотря на то, что это перекресток, ни один знак «направления с полос движения» не позволяет ехать прямо, а спереди установлен знак «уступи дорогу». Знаков «уступи дорогу» на один больше, чем нужно.
Ширина трехполосной дороги - около девяти метров. Если мне не изменяет память, то в таком случае знак, расположенный справа, должен быть продублирован на левой стороне дороги, а не над каждой полосой.
Эти принципы часто нарушаются при нынешней организации дорожного движения: по всей видимости, это переносится и на экзамены. Когда разрабатывались новые тесты, было опубликовано несколько статей, в которых объяснялось, что в них должны быть отражены реальные ситуации, возникающие на дорогах. Отражены ли они, я не знаю. Однако тесты должны быть составлены строго в соответствии с правилами дорожного движения, чтобы экзаменуемый не тратил время на толкование вопросов. Иными словами: терминология и дорожные ситуации, отраженные в тестах, должны соответствовать закону.
В Эстонии 300 автошкол, и я очень сомневаюсь, что у всех инструкторов одинаковый (высокий) уровень компетентности. Это видно по ситуациям на дороге. Конечно, остается неясным, не допустил ли инструктор ошибку, чтобы не создать опасную ситуацию на дороге. Экзамены в автошколах могут проводиться в электронном виде, при этом не исключено, что рядом с учеником сидит профессионал, подсказывающий правильные ответы. Однако инструктор по вождению видит результаты теоретических занятий каждый день. Если на двадцатом уроке вождения ученик по-прежнему не знает знаков, стало быть, уроки теории не принесли результата. Обучение стало легким для тех, кто хочет учиться. Но также и для тех, кто просто хочет легко отделаться.
Я бы не стал перекладывать вину на Транспортный департамент, автошколы или учеников, хотя именно на первых следует повесить вину за то, что организация дорожного движения хромает. Вина носит системный характер и состоит из множества компонентов. Наличие водительских прав не гарантирует идеального знания правил дорожного движения, чтобы составлять тесты или заниматься организацией движения. Но оно дает думающему человеку практические навыки и знания. Предложение о том, что вопросы экзамена по теории следует пересмотреть, например, с привлечением автошкол, безусловно, заслуживает внимания. Резкое падение числа людей, успешно сдавших экзамен, дает для этого основания.