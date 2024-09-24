Tallinna Vesi: рост цен на электроэнергию увеличит стоимость водоснабжения

Генеральный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев пояснил, что с момента последнего изменения тарифов цена на электроэнергию выросла на 19%. «Электроэнергия - один из самых значительных факторов в процессе очистки воды. Производство питьевой воды и очистка сточных вод происходят круглосуточно, поэтому у нас нет возможности выбирать более дешевые периоды для потребления электричества», - отметил Тимофеев.

Компания уже ранее предупреждала, что любые изменения в затратах могут привести к корректировке цен на водоснабжение.

Средняя эстонская семья использует около трех кубометров воды на человека в месяц. Это означает, что стоимость услуг Tallinna Vesi увеличится примерно на три цента в месяц на одного человека, без учета НДС.

Новые тарифы на водоснабжение и канализацию, которые начнут действовать с 1 ноября 2024 года, составят 1,85 евро за кубометр для частных клиентов и 3,47 евро для бизнес-клиентов. Эти суммы не включают НДС.

В районе Маарду также изменятся тарифы - новый тариф составит 3,86 евро за кубометр без НДС. Этот район имеет отдельный тариф, так как Tallinna Vesi предоставляет там услуги, но не владеет инфраструктурой.

Электроэнергия составляет около 50% переменных затрат компании. Основное потребление электроэнергии связано с очисткой сточных и питьевых вод, а также с работой насосных станций. Большое количество электроэнергии используют озонаторы, которые обеспечивают чистоту питьевой воды и помогают снизить количество хлора. Tallinna Vesi активно инвестирует в энергоэффективные технологии, чтобы смягчить влияние роста цен на электроэнергию.

Одним из ключевых проектов компании является строительство когенерационной станции, которая будет производить энергию из сточных вод. Ожидается, что эта станция позволит сократить покупку электроэнергии на 17%.

AS Tallinna Vesi - крупнейшая водоснабжающая компания в Эстонии, обслуживающая около 25 000 клиентов и около 500 000 конечных потребителей в Таллинне и окрестных районах. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Tallinn, а крупнейшими акционерами являются Таллинн (55,06%) и концерн Utilitas (20,36%). Оставшиеся 24,58% акций находятся в свободном обращении.