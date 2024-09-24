По всей Эстонии пройдут бесплатные мастер-классы по безопасности в интернете

С конца сентября по всей Эстонии будет проведено 25 бесплатных мастер-классов для взрослых, на которых будет рассказано о том, как распознавать опасности в Интернете и лучше защитить свои компьютеры и смарт-устройства.

В первую очередь мастер-классы рассчитаны на людей среднего и старшего возраста (55+), однако принять участие в них могут все желающие. «К сожалению, в последние годы участились случаи кибератак и мошенничества. Преступники пользуются тем, что устройства людей плохо защищены, люди недостаточно информированы о потенциальных опасностях в Интернете или же их внимание рассеянно из-за быстрого темпа жизни», - сказала руководитель превентивной сферы Департамента государственной инфосистемы (RIA) Кайса Вооремяэ.

По данным RIA, каждый день в Эстонии происходит не менее 15 инцидентов, в результате которых люди, фирмы и учреждения теряют свои деньги или данные, либо нарушается их нормальная работа и жизнь. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Проводимые под руководством RIA мастер-классы помогут людям избежать наиболее распространенных сегодня опасностей. Например, участников научат распознавать фишинговые страницы, мошеннические звонки и другие преступные схемы. Кроме того, они научатся защищать свои аккаунты с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации.