Будьте внимательны! В магазинах все еще продают запрещенные детские автокресла

В ходе двухдневной проверки инспекторы посетили 12 магазинов, в том числе специализированные детские и строительные магазины и автозапчастевые точки. Результаты показали, что некоторые продавцы уже были осведомлены об изменениях и убрали с продажи кресла стандарта ECE R44, однако в ряде магазинов все еще можно было найти такие товары. После визита инспекторов все нарушения были устранены, и запрещенные автокресла были сняты с прилавков.