Хотя реконструкция старых домов для повышения их энергоэффективности стала приоритетом в Европе, в странах Балтии сталкиваются с похожими проблемами - нехваткой средств и равнодушием собственников квартир. Эти вопросы обсуждались на 11-й Балтийской жилищной конференции в Таллинне.
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Проблемы жилищных кооперативов стран Балтии: нехватка денег и безразличие владельцев
Перевод: Каролийна Вертяева
Руководитель фонда компании ILTE из Литвы Гинтаре Ерманайте-Жале, рассказала, что владельцы квартир неохотно соглашаются на реновацию. Процесс сложен и многим непонятен, а банки предлагают непосильные условия кредитования. К тому же государство компенсирует часть затрат на оплату счетов за энергию, что снижает мотивацию для проведения реновации.