Проблемы жилищных кооперативов стран Балтии: нехватка денег и безразличие владельцев

Руководитель фонда компании ILTE из Литвы Гинтаре Ерманайте-Жале, рассказала, что владельцы квартир неохотно соглашаются на реновацию. Процесс сложен и многим непонятен, а банки предлагают непосильные условия кредитования. К тому же государство компенсирует часть затрат на оплату счетов за энергию, что снижает мотивацию для проведения реновации.